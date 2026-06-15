La defensa de Jorge Campos denuncia que activistas separatistas señalan públicamente al juez del caso Balti Picornell

La defensa del diputado nacional de Vox, Jorge Campos, encabezada por el letrado Eduardo Luna, denuncia que activistas independentistas están señalando públicamente al juez del caso de Balti Picornell, el ex presidente podemita del Parlament balear investigado por llamar «puto nazi» en reiteradas ocasiones a Campos.

En concreto, ha sido el presidente de la Assemblea Sobiranista de Mallorca, Jaume Sastre, el que ha puesto en el centro de la diana al juez del caso, publicando su nombre y dos fotos suyas en su cuenta de X, antiguo Twitter. La defensa de Campos comunicará estos hechos al juzgado este mismo lunes a través de un escrito.

El conocido activista lo hizo, además, un día después de acudir a la minúscula concentración frente a los juzgados de Palma en apoyo a Baltasar Picornell, donde estuvo acompañado de otros activistas y dirigentes políticos como el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, o la ex dirigente de Podemos en las Islas como Laura Camargo.

Cabe recordar que Sastre, profesor jubilado, siempre ha batallado para imponer el catalán en las aulas de Baleares y eliminar toda presencia de español. De hecho, tal es su fe ciega en la causa independentista que en mayo del año 2014 inició una huelga de hambre para protestar contra el Govern del PP, por aquel entonces liderado por José Ramón Bauzá, aunque a los 41 días desistió sin conseguir objetivo alguno.

El jutge que pretenia que l’ex president del Parlament de les Illes Balears, Baltasar Picornell, declaràs sense conèixer prèviament el contingut de la demanda interposada pel diputat feixista de VOX, Jorge Campos, és Antonio Rotger Cifre. pic.twitter.com/SDZzHeQpnP — Jaume Sastre (@vagadefam) June 12, 2026

Para el abogado de Jorge Campos, Eduardo Luna, «señalar al juez y decir que no está haciendo bien su trabajo es un hecho gravísimo». «Hay que reprocharles que están señalando a jueces por hacer única y exclusivamente su trabajo, que es decidir si lo de Picornell es libertad de expresión o un ataque a la dignidad de una persona», manifiesta el letrado.

Cabe recordar que el pasado jueves no hubo declaración porque la defensa de Picornell alegó que no se les había notificado correctamente la querella, a pesar de que el juzgado le había mandado una notificación por SMS al investigado y se había puesto en contacto con él por vía telefónica.

Para Luna, esto no es más que una estrategia procesal «chapucera» por parte de la defensa de Balti Picornell. «Lo normal hubiese sido que, cuando te llama por teléfono el juzgado, tú te presentas con tu abogado, recoges la documentación, te preparas y, el día de la comparecencia, puedes dar la explicación que quieras», explica.

Asimismo, el abogado de Campos asegura que llamar constantemente «puto nazi» a un dirigente político no es libertad de expresión.

«Tenemos derecho a expresarnos y a decir lo que queramos, y dentro de la crítica política se puede ser un poco más ácido o más duro, pero otra cosa muy distinta es atacar directamente al honor dejando a alguien de una forma especialmente grave. Y si además lo que hago es alentar a la gente a que vaya contra él, aquí es donde estaríamos en el hecho delictivo, es un delito», explica Luna.