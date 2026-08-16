Prisión para tres peligrosos ladrones en Palma: asaltaban bares a martillazos, destrozaban coches y usaban DNI robados

Caen en Palma cuatro personas tras una vertiginosa racha de robos que sembró el caos en bares y vehículos de la ciudad. La Policía Nacional ha detenido a tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, como presuntos autores de robos con fuerza y estafa. Además, los tres varones suman un delito adicional de falsedad documental por identificarse utilizando DNI que no eran suyos.

El hilo del que tiró el Grupo de Robos y Patrimonio Histórico comenzó a finales de julio en el barrio de Arxiduc. Tras fracturar el bombín de la puerta de un bar, los asaltantes se llevaron la caja registradora con unos 500 euros y una tarjeta bancaria a nombre de la empresa. En los días posteriores, los sospechosos no dudaron en realizar múltiples compras en varios comercios con la tarjeta sustraída, una pista clave que aceleró el rastreo de los agentes.

Durante la investigación, la Policía descubrió que los varones utilizaban documentación ajena para ocultar su identidad. Esos papeles pertenecían al dueño de un vehículo al que previamente le habían reventado la ventanilla para saquear el interior. Las pesquisas revelaron que este no fue un golpe aislado, ya que a los tres hombres se les vincula con la fractura y el robo en hasta seis coches repartidos por distintas zonas de Palma.

El historial criminal no acababa ahí. Los investigadores averiguaron que el principal implicado ya había asaltado otro bar a mediados de julio. En esa ocasión, los ladrones destrozaron por completo tanto la máquina registradora como la tragaperras, dejándolas prácticamente inservibles para arramblar con todo el dinero: sacaron entre 2.000 y 3.000 euros de la máquina de azar, 400 euros de la caja y 150 euros más que estaban guardados en un vaso.

Tras reunir todas las pruebas y certificar la identidad de los implicados, los agentes desplegaron el operativo que culminó con la detención de los cuatro sospechosos. Una vez puestos a disposición judicial, el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional para los tres hombres.