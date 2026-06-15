La presencia de armas blancas se ha disparado en España. Según datos del Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva en el poder desde 2018, las incautaciones de este tipo de armas se han multiplicado un 42,2% en los últimos 7 años.

El Ejecutivo socialista ha admitido estos datos a través de una respuesta parlamentaria por escrito después de una pregunta del diputado de Bildu Jon Iñarritu sobre el «número de incautaciones o intervenciones de armas blancas que se han practicado en los últimos diez años». El político del partido de Arnaldo Otegi también pidió los «expedientes sancionadores que se han incoado y número de sanciones que se han impuesto por portar, exhibir o usar las citadas armas cuando los hechos no fueran constitutivos de delito». Por último, interrogó al Gobierno sobre cuántas personas «han resultado heridas y fallecido en España por hechos relacionados con el uso de armas blancas».

La administración central detalla que «la funcionalidad del Registro Nacional de Armas relativa a las armas blancas (5ª Categoría del Reglamento de Armas) empezó a implementarse en el año 2019».

Los datos que aporta el Gobierno de Sánchez tras la pregunta de Bildu son los siguientes:

En 2019: 15.140 armas blancas.

armas blancas. En 2020: 15.464 armas blancas.

armas blancas. En 2021: 16.521 armas blancas.

armas blancas. En 2022: 17.404 armas blancas.

armas blancas. En 2023: 19.382 armas blancas.

armas blancas. En 2024: 19.783 armas blancas.

armas blancas. En 2025: 21.534 armas blancas.

Sin embargo, la iniciativa de Iñárritu también planteaba más cuestiones, en las que no entra la respuesta del Ejecutivo. Y justifica su silencio en que «actualmente no existe tratamiento ni en el Sistema Estadístico de Criminalidad, ni en el Registro Nacional de Armas que permita realizar consultas sistematizadas para conocer exactamente la edad de las personas portadoras de estas armas blancas, ni el número de personas que han resultado heridas, fallecidas y demás datos estadísticos solicitados».

La Policía, con armas largas en la calle

Ante el aumento de armas en las calles y el incremento de la violencia callejera en España, que alcanza una cifra récord con 2.600 reyertas al mes de media, la Policía Nacional va a dotar próximamente a los agentes de Seguridad Ciudadana de subfusiles CZ Scorpion EVO3 A1. Muchos policías ya están recibiendo formación para utilizarlos y «se va a implantar de inmediato en el patrullaje diario», según declaran a OKDIARIO fuentes policiales que ya están realizando los cursos específicos de formación.

Y no sólo se va a dotar a los agentes que patrullan, también se extenderá a policías de unidades especiales, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) y Unidades de élite de Policía Judicial, según avanzan a OKDIARIO mandos de la Policía.

Precisamente, esta nueva arma la habían reclamado muchos comisarios ante la nueva realidad criminal, en la que la cifra total de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias supera los registros de la última década. Ante el aumento tan grave de la violencia, el ministro no ha tenido más remedio que ceder ante las presiones de los altos mandos policiales para proteger no sólo a la sociedad, sino también a sus propios agentes, que están cayendo asesinados a manos de los narcos.

«Esta arma es mucho más letal que la mierda de pistola corta que llevamos actualmente en Seguridad Ciudadana», declaran a OKDIARIO fuentes policiales, celebrando la decisión tomada. «Los policías somos neutrales, denunciamos las cosas que se hacen mal, pero cuando hay que elogiar, también se hace, como ocurre con esta decisión», declaran, satisfechos con la nueva arma con la que van a poder patrullar.

Y destacan que «como en los últimos años ha habido en España una escalada de violencia en espiral, se adoptan medidas extremas nunca vistas antes en nuestro país, asemejándonos cada vez más a países como EEUU, donde se emplean medios policiales no vistos en territorio europeo».