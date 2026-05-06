La Guardia Civil investiga el hallazgo de una anciana de 80 años asesinada en su vivienda del municipio serrano de Galapagar, en Madrid. La víctima había sufrido una paliza tremenda durante un intento de robo en su domicilio. Los efectivos del SUMMA 112 solo han podido certificar el fallecimiento de la mujer y ahora se espera a los resultados que arroje la autopsia para determinar la hora en la que anciana fue asesinada en su casa de Galapagar.

Los hechos han tenido lugar esta mañana a primera hora, cuando una llamada alertaba al 112 del estado alarmante que presentaba una mujer de 80 años, vecina de uno de los chalets familiares de la calle Mandril de la urbanización de La Navata de Galapagar. El crimen ha tenido lugar dentro de la vivienda y hasta allí se han desplazado los especialistas de Homicidios y Criminalística para analizar el lugar del crimen y recoger cualquier vestigio que pueda ayudar a esclarecer lo ocurrido.

El chalet de la anciana asesinada en Galapagar se encuentra en una zona residencial algo apartada del casco urbano y a la que rodea un área boscosa. La primera hipótesis de la Guardia Civil es que la anciana fue víctima de un robo en plena madrugada, muriendo como consecuencia de los múltiples golpes que recibió por parte de los ladrones.