Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Si has de coger tu coche este miércoles, o de hecho, es tu medio de trabajo y quieres ahorrar unos euros al llenar el depósito, conviene revisar antes dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía. Los precios cambian constantemente y, dependiendo de la provincia o incluso de la zona concreta donde repostes, la diferencia puede ser bastante notable entre unas estaciones de servicio y otras. Y consultar todos esos precios actualizados existe el Geoportal de Gasolineras, una herramienta oficial del Ministerio para la Transición Ecológica que permite comparar estaciones de servicio en tiempo real y localizar las opciones más económicas según el combustible que necesites así que toma nota porque este es el precio de la gasolina para hoy miércoles 27 de mayo y en concreto, te ofrecemos el detalle de las gasolineras más baratas en provincias andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada.

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:

Gasolina 95

Family Energy , Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km 2: 1,329 €/l

, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km 2: 1,329 €/l Ballenoil , Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l

, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l Plenergy , Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l

, Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l Plenergy , Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l

, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l Pertroprix , Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l

, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l Plenergy , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l E.S. Vistalegre , Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11: 1,347 €/l

, Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11: 1,347 €/l Ronda Norte , Sevilla, Autovía SE30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l

, Sevilla, Autovía SE30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,348 €/l

, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,348 €/l Ballenoil, Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n: 1,348 €/l

Gasolina 98

Galp , Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,569 €/l

, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,569 €/l Galp , Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,569 €/l

, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,569 €/l Galp , Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,569 €/l

, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,569 €/l Nueva Calonge , Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l

, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l Alcampo , Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,581 €/l

, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,581 €/l Enerplus , Mairena del Alcor, Carretera A392 km 19,900: 1,595 €/l

, Mairena del Alcor, Carretera A392 km 19,900: 1,595 €/l Family Energy , Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l

, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l Q8 , Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75: 1,614 €/l

, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75: 1,614 €/l Los Ventolines (Agla) , Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5: 1,619 €/l

, Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5: 1,619 €/l BS Energy, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,619 €/l

Diésel

Ballenoil , San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,469 €/l

, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,469 €/l Petroprix , Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,469 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,469 €/l Q8 , Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,499 €/l

, Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,499 €/l Ballenoil , Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,499 €/l

, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,499 €/l Petrol&Go , Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l

, Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l Masfuel , La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,518 €/l

, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,518 €/l Ballenoil , Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n: 1,518 €/l

, Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n: 1,518 €/l Moove , Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,518 €/l

, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,518 €/l Moove , Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,518 €/l

, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,518 €/l Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7: 1,519 €/l

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si quieres consultar cuáles son las estaciones más económicas en Cádiz, estas son algunas de las referencias para este miércoles:

Gasolina 95

Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,379 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,379 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l Petroprix , Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km 15: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km 15: 1,389 €/l Ballenoil , Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,389 €/l Plenergy , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,395 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l Tamoil , Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l

, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l ES Coloso , La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l

, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,579 €/l

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,579 €/l Tarifa Oil , Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l

, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l ASC Carburantes , Tarifa, Carretera C.N.340 km 94,2 Mesón Pancho km 94,2: 1,599 €/l

, Tarifa, Carretera C.N.340 km 94,2 Mesón Pancho km 94,2: 1,599 €/l Shell , Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,609 €/l

, Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,609 €/l Shell , Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8: 1,629 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8: 1,629 €/l Galp , Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,639 €/l

, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,639 €/l Easyfuel, Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1, 1: 1,639 €/l

Diésel

Alcampo , Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,544 €/l

, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,544 €/l Ballenoil , Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,549 €/l

, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,549 €/l Ballenoil , El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,559 €/l

, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,559 €/l Petroprix , El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,559 €/l

, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,559 €/l Petroprix , Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,559 €/l

, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,559 €/l Galp , Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l

, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l SCA Ntra. Sra. de las Virtudes , Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l

, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l Shell , La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l

, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l GM Oil , El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,569 €/l

, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,569 €/l Shell, Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, s/n: 1,569 €/l

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

Si vives en Málaga o tienes previsto desplazarte por la provincia, estas son algunas referencias para repostar más barato:

Gasolina 95

Ballenoil , Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,419 €/l

, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,419 €/l S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,422 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,422 €/l Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,428 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,428 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,428 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,428 €/l Petromarkt , Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l

, Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l Agla , Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l

, Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,449 €/l

Gasolina 98

Ninguno , Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l

, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l ES Coloso Churriana , Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l

, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l Coloso , Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l

, Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l M3 Petróleos , Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l

, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l Agla , Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l

, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l Shell , Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l

, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l Galp , Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1,644 €/l

, Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1,644 €/l La Trocha , Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l

, Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l Agla , Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132: 1,655 €/l

, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132: 1,655 €/l Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,659 €/l

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen , Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,545 €/l

, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,545 €/l Easygas , Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,549 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,549 €/l S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva , Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,554 €/l

, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,554 €/l Madese-Benamaina , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,568 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,568 €/l Petroprix , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l Ballenoil , Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,568 €/l

, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,568 €/l Eroski , Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,569 €/l

, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,569 €/l Gueroil , Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,569 €/l

, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,569 €/l Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,569 €/l

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son algunas de las estaciones donde habitualmente se encuentran los precios más bajos:

Gasolina 95

Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l Ballenoil , Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al Recinto Ferial: 1,405 €/l

, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al Recinto Ferial: 1,405 €/l Plenergy , Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l

, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l Plenergy , Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l

, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l Cooperativa Lucena , Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l

, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l Ballenoil , Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l

, Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l Ballenoil , Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l

, Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,419 €/l

Gasolina 98

Enerplus , Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l

, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l Mirasierra , Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l

, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l Fueling , Lucena, Cl Ronda San Francisco, s/n: 1,499 €/l

, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s/n: 1,499 €/l El Carmen , Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l

, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l Family Energy , Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140: 1,589 €/l

, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140: 1,589 €/l E.S. La Milana Agla , Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,635 €/l

, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,635 €/l Petromarkt , Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l

, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l Q8 , El Arrecife, Carretera N-IV km 428, margen N km 428: 1,649 €/l

, El Arrecife, Carretera N-IV km 428, margen N km 428: 1,649 €/l Shell , La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l

, La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l Carrefour, Baena, Carretera A-305 km 60: 1,659 €/l

Diésel

Cooperativa , Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l

, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l Petroprix , Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l

, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l Plenergy , Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l

, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l Almazaras de la Subbética , Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l

, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l Cepsa , La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,526 €/l

, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,526 €/l Ballenoil , Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,534 €/l

, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,534 €/l F. del Moral , Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,539 €/l

, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,539 €/l Riosol , Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l

, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l La Salud , Carchena, Calle Alfarería, 1: 1,560 €/l

, Carchena, Calle Alfarería, 1: 1,560 €/l Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,569 €/l

Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada

Estas son algunas de las estaciones con precios más ajustados en Granada para este miércoles:

Gasolina 95

Alcampo , Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,365 €/l

, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,365 €/l Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,369 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,369 €/l E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l Plenergy , Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l

, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l Petroprix , Granada, Polígono Peri Cetarsa, 5: 1,369 €/l

, Granada, Polígono Peri Cetarsa, 5: 1,369 €/l Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l Petrol & Go , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,379 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,379 €/l Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1,389 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,389 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1,389 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1,389 €/l Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,389 €/l

Gasolina 98

Alcampo , Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l

, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l Tamoil , Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l

, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l AM97 Plus S.L. , Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l

, Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l ASC Carburantes , Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l

, Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l ASC Carburantes , Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l

, Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l ASC Carburantes , Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l

, Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l ASC Carburantes , Granada, Carretera N-432 km 431,00: 1,579 €/l

, Granada, Carretera N-432 km 431,00: 1,579 €/l Fueling , Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4: 1,579 €/l

, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4: 1,579 €/l A. Aguaza, Cúllar, CR N-342, 156: 1,589 €/l

Diésel

E.S. El Molino Atarfe I , Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l

, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l Plenergy , Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l

, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l Andaluza de Transportes SCA , Albolote, Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18, s/n: 1,490 €/l

, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18, s/n: 1,490 €/l Sur-Oil , Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1,499 €/l

, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1,499 €/l Low Cost Tiburonoil , Albolote, Calle Loja, s/n: 1,499 €/l

, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,499 €/l Juncadiesel , Albolote, Calle Baza, 328: 1,499 €/l

, Albolote, Calle Baza, 328: 1,499 €/l Minioil Albolote , Albolote, Calle Motril, parcela 243: 1,499 €/l

, Albolote, Calle Motril, parcela 243: 1,499 €/l Lerfu , Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238, 238: 1,509 €/l

, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238, 238: 1,509 €/l Gaia , Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1,519 €/l

, Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1,519 €/l E.S. Villasol, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1,529 €/l

Una vez ya sabemos cuáles son las gasolineras más económicas en las principales ciudades de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras permite consultar en cualquier momento cuáles son los precios actualizados, filtrar por tipo de combustible y localizar estaciones cercanas con resultados en forma de listas como las vistas o en forma de mapa como este que te dejamos de Sevilla. Una herramienta útil para comparar antes de repostar y encontrar la opción más barata según la zona en la que estés.