Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles en las principales ciudades andaluzas
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
Ni el aceite ni los aditivos: el sencillo truco para ahorrar gasolina recomendado por un profesor de autoescuela
Si has de coger tu coche este miércoles, o de hecho, es tu medio de trabajo y quieres ahorrar unos euros al llenar el depósito, conviene revisar antes dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía. Los precios cambian constantemente y, dependiendo de la provincia o incluso de la zona concreta donde repostes, la diferencia puede ser bastante notable entre unas estaciones de servicio y otras. Y consultar todos esos precios actualizados existe el Geoportal de Gasolineras, una herramienta oficial del Ministerio para la Transición Ecológica que permite comparar estaciones de servicio en tiempo real y localizar las opciones más económicas según el combustible que necesites así que toma nota porque este es el precio de la gasolina para hoy miércoles 27 de mayo y en concreto, te ofrecemos el detalle de las gasolineras más baratas en provincias andaluzas como Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba o Granada.
Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Family Energy, Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (Ctra. A376) km 2: 1,329 €/l
- Ballenoil, Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n: 1,329 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Almazara, 2: 1,329 €/l
- Plenergy, Utrera, Calle Mirlo, 1: 1,329 €/l
- Pertroprix, Calonge, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l
- Plenergy, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,337 €/l
- E.S. Vistalegre, Utrera, Calle Ecija-Jerez, 11: 1,347 €/l
- Ronda Norte, Sevilla, Autovía SE30 Nudo Calonge km s/n: 1,348 €/l
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,348 €/l
- Ballenoil, Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n: 1,348 €/l
Gasolina 98
- Galp, Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4: 1,569 €/l
- Galp, Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5: 1,569 €/l
- Galp, Sevilla, Avenida Andalucía, 44: 1,569 €/l
- Nueva Calonge, Sevilla, Calle Metalurgia, s/n: 1,579 €/l
- Alcampo, Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n: 1,581 €/l
- Enerplus, Mairena del Alcor, Carretera A392 km 19,900: 1,595 €/l
- Family Energy, Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n: 1,599 €/l
- Q8, Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 de Sevilla a Almonte por Pilas km 7,75: 1,614 €/l
- Los Ventolines (Agla), Pilas, Pilas-Villamanrique km 1,5: 1,619 €/l
- BS Energy, Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n: 1,619 €/l
Diésel
- Ballenoil, San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n: 1,469 €/l
- Petroprix, Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28: 1,469 €/l
- Q8, Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina Ctra A-8055, s/n: 1,499 €/l
- Ballenoil, Estepa, Avenida Badia Polesine, 5: 1,499 €/l
- Petrol&Go, Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22: 1,499 €/l
- Masfuel, La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6: 1,518 €/l
- Ballenoil, Sevilla, Avenida San Jerónimo, s/n: 1,518 €/l
- Moove, Sevilla, Calle Astronomía, 3: 1,518 €/l
- Moove, Alcalá del Río, Avenida de Andalucía, s/n: 1,518 €/l
- Q8, San José de la Rinconada, Autovía A-3104 km 7: 1,519 €/l
Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
Si quieres consultar cuáles son las estaciones más económicas en Cádiz, estas son algunas de las referencias para este miércoles:
Gasolina 95
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,379 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar: 1,389 €/l
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,389 €/l
- Petroprix, Jerez de la Frontera, Carretera Madrid Cádiz km 15: 1,389 €/l
- Ballenoil, Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6: 1,389 €/l
- Plenergy, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n: 1,389 €/l
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,395 €/l
- Petroprix, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,395 €/l
- Petroprix, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,395 €/l
- Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,395 €/l
Gasolina 98
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,489 €/l
- Tamoil, Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1: 1,499 €/l
- ES Coloso, La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8: 1,555 €/l
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,579 €/l
- Tarifa Oil, Tarifa, Calle Algeciras, 58: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Tarifa, Carretera C.N.340 km 94,2 Mesón Pancho km 94,2: 1,599 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8: 1,609 €/l
- Shell, Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8: 1,629 €/l
- Galp, Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5: 1,639 €/l
- Easyfuel, Chiclana de la Frontera, Urbanización Parcela 2 del SUNC-TU 24 Camino del Lobo 1, 1: 1,639 €/l
Diésel
- Alcampo, Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3: 1,544 €/l
- Ballenoil, Río San Pedro, Avenida del Perú P.I. Río San Pedro, 1: 1,549 €/l
- Ballenoil, El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2: 1,559 €/l
- Petroprix, El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1: 1,559 €/l
- Petroprix, Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17: 1,559 €/l
- Galp, Medina-Sidonia, Calle Europa, s/n: 1,559 €/l
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes, Conil de la Frontera, Carretera Cádiz Málaga km 21: 1,560 €/l
- Shell, La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2: 1,569 €/l
- GM Oil, El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11: 1,569 €/l
- Shell, Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, Polígono Industrial Salinas, s/n: 1,569 €/l
Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Si vives en Málaga o tienes previsto desplazarte por la provincia, estas son algunas referencias para repostar más barato:
Gasolina 95
- Ballenoil, Estepona, Sector Arroyo Enmedio E4, 4: 1,419 €/l
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,422 €/l
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,428 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,428 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,428 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,428 €/l
- Petromarkt, Benalmádena, Calle Sidra, 4: 1,439 €/l
- Agla, Pizarra, Ctra. Subzona a Álora: 1,449 €/l
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,449 €/l
- Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,449 €/l
Gasolina 98
- Ninguno, Marbella, Calle Aluminio, s/n: 1,569 €/l
- ES Coloso Churriana, Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89: 1,595 €/l
- Coloso, Málaga, Carretera de Coín km 54: 1,595 €/l
- M3 Petróleos, Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110: 1,599 €/l
- Agla, Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1: 1,605 €/l
- Shell, Málaga, Avenida Velázquez, s/n: 1,609 €/l
- Galp, Fuengirola, Parc Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n: 1,644 €/l
- La Trocha, Coín, Carretera Coín-Cártama km 1: 1,649 €/l
- Agla, Fuente de Piedra, Autovía A-92 km 132: 1,655 €/l
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,659 €/l
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen, Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXIII, s/n: 1,545 €/l
- Easygas, Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5: 1,549 €/l
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva, Mollina, Avenida de las Américas, 35: 1,554 €/l
- Madese-Benamaina, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tivoli, 19: 1,568 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3: 1,568 €/l
- Petroprix, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22: 1,568 €/l
- Ballenoil, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25: 1,568 €/l
- Eroski, Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n: 1,569 €/l
- Gueroil, Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5: 1,569 €/l
- Plenergy, Algarrobo, Calle Talleres, 4: 1,569 €/l
Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son algunas de las estaciones donde habitualmente se encuentran los precios más bajos:
Gasolina 95
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,404 €/l
- Ballenoil, Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n junto al Recinto Ferial: 1,405 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,405 €/l
- Plenergy, Anjarón, Calle Espejo, 21: 1,405 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,409 €/l
- Cooperativa Lucena, Lucena, Avenida de la Infancia, 15: 1,409 €/l
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,415 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Avda. Libia, 34: 1,419 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Plaza de Colón, s/n: 1,419 €/l
- Ballenoil, Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n: 1,419 €/l
Gasolina 98
- Enerplus, Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9: 1,489 €/l
- Mirasierra, Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2: 1,489 €/l
- Fueling, Lucena, Cl Ronda San Francisco, s/n: 1,499 €/l
- El Carmen, Posadas, Avenida Andalucía, s/n: 1,559 €/l
- Family Energy, Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski), 140: 1,589 €/l
- E.S. La Milana Agla, Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24: 1,635 €/l
- Petromarkt, Puente Genil, Calle Membrilleras, 5: 1,639 €/l
- Q8, El Arrecife, Carretera N-IV km 428, margen N km 428: 1,649 €/l
- Shell, La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n: 1,649 €/l
- Carrefour, Baena, Carretera A-305 km 60: 1,659 €/l
Diésel
- Cooperativa, Benamejí, Avenida de la Venta, 3: 1,498 €/l
- Petroprix, Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8: 1,499 €/l
- Plenergy, Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8: 1,499 €/l
- Almazaras de la Subbética, Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8: 1,519 €/l
- Cepsa, La Rambla, Calle Carrera Baja, 6: 1,526 €/l
- Ballenoil, Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83: 1,534 €/l
- F. del Moral, Rute, Avenida Blas Infante, s/n: 1,539 €/l
- Riosol, Castro del Río, Ronda Norte, s/n: 1,559 €/l
- La Salud, Carchena, Calle Alfarería, 1: 1,560 €/l
- Plenergy, Lucena, Calle Concha Lago, s/n: 1,569 €/l
Precio de la gasolina hoy 27 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Estas son algunas de las estaciones con precios más ajustados en Granada para este miércoles:
Gasolina 95
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,365 €/l
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,369 €/l
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,369 €/l
- Plenergy, Granada, Avenida de Andalucía, s/n: 1,369 €/l
- Petroprix, Granada, Polígono Peri Cetarsa, 5: 1,369 €/l
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,369 €/l
- Petrol & Go, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,379 €/l
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,389 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1,389 €/l
- Alcampo Motril, Motril, Avenida Salobreña, s/n: 1,389 €/l
Gasolina 98
- Alcampo, Granada, C.C. Alcampo. Crta. Jaén km 88: 1,495 €/l
- Tamoil, Granada, Avenida Andalucía, s/n: 1,499 €/l
- AM97 Plus S.L., Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4: 1,529 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Atarfe, Carretera N-432 km 429: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Armilla, Carretera Armilla km 7: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Armilla, Camino Bajo, 35: 1,579 €/l
- ASC Carburantes, Granada, Carretera N-432 km 431,00: 1,579 €/l
- Fueling, Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4: 1,579 €/l
- A. Aguaza, Cúllar, CR N-342, 156: 1,589 €/l
Diésel
- E.S. El Molino Atarfe I, Atarfe, Polígono SI-9.2, 35: 1,459 €/l
- Plenergy, Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427: 1,459 €/l
- Andaluza de Transportes SCA, Albolote, Camino Albolote-Atarfe, parcela 16 polígono 18, s/n: 1,490 €/l
- Sur-Oil, Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n: 1,499 €/l
- Low Cost Tiburonoil, Albolote, Calle Loja, s/n: 1,499 €/l
- Juncadiesel, Albolote, Calle Baza, 328: 1,499 €/l
- Minioil Albolote, Albolote, Calle Motril, parcela 243: 1,499 €/l
- Lerfu, Albolote, Polígono Juncaril Calle Motril parcela 238, 238: 1,509 €/l
- Gaia, Zújar, Polígono Acceso a Ctra. Estación Ferrocarril, s/n: 1,519 €/l
- E.S. Villasol, Maracena, Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22: 1,529 €/l
Una vez ya sabemos cuáles son las gasolineras más económicas en las principales ciudades de Andalucía, recuerda que el Geoportal de Gasolineras permite consultar en cualquier momento cuáles son los precios actualizados, filtrar por tipo de combustible y localizar estaciones cercanas con resultados en forma de listas como las vistas o en forma de mapa como este que te dejamos de Sevilla. Una herramienta útil para comparar antes de repostar y encontrar la opción más barata según la zona en la que estés.