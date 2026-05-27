AEMET: Castilla y León, cielo poco nuboso con chubascos y viento variable a la vista

La jornada del 27 de mayo de 2026 se presenta en el conjunto del territorio de Castilla y León con un cielo poco nuboso, aunque se espera un aumento de la nubosidad por la tarde. Aumentan las probabilidades de chubascos dispersos, especialmente en la mitad oeste, donde podrían ser fuertes y venir acompañados de granizo. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios, mientras el viento soplará variable o del norte, con rachas que podrían ser intensas durante las tormentas.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 27 de mayo

Cielo gris con chubascos por la tarde en León

El cielo se despereza lento esta mañana en León, con una suavidad que invita a disfrutar del día. La temperatura mínima se sitúa en 15 grados, mientras el sol asoma tímido a las 06:50. Aunque no se prevé lluvia por la mañana, el ambiente ya empieza a mostrar signos de una ligera inestabilidad que se intensificará a lo largo de la jornada. El viento sopla de forma suave, sin ostentaciones, a unos 10 km/h, pero será en la tarde cuando la probabilidad de chubascos crezca y se sienta el riesgo de precipitaciones.

Ya por la tarde, el cielo asume un tono más gris y húmedo, con un aumento en la temperatura que podría alcanzar los 30 grados. Sin embargo, la sensación térmica, influenciada por la humedad que roza el 55%, podría hacer que el ambiente se sienta algo más cálido. Las rachas de viento, aunque moderadas, podrían hacerse notar. Con el ocaso del día, el sol se despedirá a las 21:48, dejando tras de sí un aire cargado que nos recuerda que, a pesar de todo, la primavera continúa su camino en la ciudad.

Zamora: nubes amenazantes y lluvias inminentes

Las nubes oscuras avanzan por el horizonte, presagiando un día de contrastes en las calles de Zamora. Con una mañana tranquila, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 17 grados, mientras la sensación térmica se mantendrá fresca y agradable. Sin embargo, la calma matutina dará paso a un panorama más incierto a medida que avancen las horas, con lluvias esperadas y un viento que comenzará a hacerse notar.

Por la tarde-noche, la probabilidad de lluvia se elevará al 90% y se espera un descenso considerable en las temperaturas, alcanzando un máximo de 35 grados y una mínima de 16. Con ráfagas de viento que pueden superar los 30 km/h y una alta humedad que alcanzará el 65%, será prudente llevar paraguas y preparar atuendos más abrigados para enfrentar el resto del día.

En la ciudad de Salamanca, día húmedo con tormentas por la tarde

Esta jornada en Salamanca comienza con una mañana desapacible, ya que el cielo estará cubierto y la probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía. Las temperaturas rondarán los 18 grados, pero la sensación térmica podría sentirse como 17, gracias a una ligera brisa del noreste. A medida que avance el día, las nubes se mantendrán y lloverá con intensidad por la tarde y noche, alcanzando una probabilidad de 100%. Las temperaturas máximas tocarán los 35 grados, pero la humedad podría hacer que el ambiente resulte pesado.

Con el sol saliendo a las 06:55 y poniéndose a las 21:44, Salamanca disfrutará de más de 14 horas de luz. Sin embargo, el viento soplará con rachas que podrían superar los 30 km/h, lo que sumará un componente fresco a la calidez de la tarde. En resumen, se anticipa un día húmedo y variable, ideal para tener un paraguas a mano.

Valladolid: cielo parcialmente nublado y brisa suave

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con algunas nubes que no llegarán a interrumpir el sol. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 34 grados y aunque hay una chance de lluvia por la tarde, será leve y sin complicaciones. La brisa del noreste soplará suavemente, añadiendo un toque agradable a la atmósfera.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. La mezcla de sol y nubes crea el escenario ideal para salir y aprovechar el tiempo, así que no dudes en salir y respirar el aire fresco.

Cielos despejados y brisa suave en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos mayormente despejados y una suave brisa, creando un ambiente fresco que invita a disfrutar del aire libre. Las temperaturas rondan los 13 grados, lo que se siente cómodo para un paseo matutino. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento térmico, alcanzando hasta 32 grados por la tarde, aunque la posibilidad de algún chubasco por la noche no se puede descartar. Es recomendable llevarse una prenda ligera, especialmente si se planea estar al aire libre durante la tarde.

Palencia: cielo nublado y calor intenso

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas, comenzando en torno a los 13°C. A medida que avance la jornada, se prevé que el mercurio suba hasta alcanzar una máxima de 33°C en la tarde, aunque no se descartan algunas precipitaciones puntuales hacia la noche con una probabilidad del 20%.

En este periodo de calor, será vital mantenerse hidratado y buscar la sombra durante las horas más soleadas. El viento, que permanecerá casi estático, podría ofrecer algo de alivio, pero la sensación térmica se sentirá más cálida, alcanzando hasta 33°C.

Cielo despejado con posibles lluvias en Ávila

Esta mañana en Ávila nos recibe un cielo mayormente despejado que promete una jornada agradable, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. La brisa suave del sureste acompañará la mañana, aportando un toque de frescor.

A medida que avance el día, es probable que las nubes vayan ganando terreno, especialmente durante la tarde, cuando podrían aparecer algunas lluvias ligeras. La temperatura máxima alcanzará los 16 grados, por lo que es recomendable salir con una chaqueta ligera y estar atentos a las condiciones antes de salir por la tarde.

Segovia: cielo despejado y nubes al anochecer

Las primeras horas traen un cielo despejado y unas temperaturas frescas que rondan los 20°C, invitando a disfrutar de un paseo matutino. Conforme avance la jornada, el mercurio subirá notablemente, alcanzando los 31°C en la tarde, aunque se anticipan algunas nubes que pueden dejar caer ligeras precipitaciones hacia la noche, con un 25% de probabilidad de chubascos.

A medida que se acerque la tarde, el viento del norte soplará con brío, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría acentuar la sensación térmica. Se recomienda mantenerse hidratado y, para aquellos con planes al aire libre, estar atentos a la posibilidad de lluvias puntuales al caer el sol.

Brillante y agradable jornada soleada en Soria

La jornada en Soria amanece tranquila, con un cielo despejado que invita a disfrutar del día. Las temperaturas rondan los 16°C, creciendo hasta alcanzar una sensación térmica máxima de 31°C en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, el sol seguirá brillando y la temperatura se mantendrá agradable, con un ambiente fresco que hará que la humedad, en su punto más alto, se sienta un poco más intensa.

Con el viento soplando del noreste a una velocidad moderada, los sorianos disfrutarán de unas 14 horas de luz solar. La probabilidad de lluvia es muy baja, por lo que no habrá que preocuparse por el paraguas. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a un mínimo de 14°C, pero seguirán siendo agradables para cerrar el día.