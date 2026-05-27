La previsión de la AEMET para el mes de junio: calor anómalo con máxima de 40 grados incluso en el norte de España

Calor anómalo con máximas de 40 grados incluso en el norte de España, la previsión de la AEMET para el mes de junio pone los pelos de punta. Las temperaturas en esta época del año pueden ser una auténtica montaña rusa, pero lo que nos estará esperando es algo radicalmente diferente. Tocará estar muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos marcarán de cerca, en estos días en los que todo puede ser posible.

Este mes de junio parece que estará marcado por unas cifras que pueden llegar hasta los 40 grados, incluso en el norte de España. Un punto del territorio que suele salvarse de una situación poco común. Lo que nos estará esperando son una serie de situaciones que, sin duda alguna, deberemos tener en mente en esta anomalía en la que tenemos por delante y puede llegar a ser especialmente peligrosa con máximas de temperaturas para las que no estamos preparados, en especial en el norte del país. Tocará estar preparados para afrontar un giro radical que puede ser esencial que tengamos en mente.

El mes de junio la previsión de la AEMET no trae buenas noticias

No trae buenas noticias una previsión de la AEMET para el mes de junio que puede estar marcada por un giro radical que hasta la fecha no habíamos visto llegar. Es momento de empezar a prepararnos para una situación que puede convertirse en la antesala de algo más, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante las puertas del verano.

Los expertos de la AEMET no dudan en mostrarnos un tiempo que puede estar marcado por una situación poco común. Estaremos muy pendientes de un cielo que hasta el momento se había mostrado, relativamente tranquilo. Es hora de conocer lo que puede pasar más allá de un giro importante de guion.

El tiempo acabará siendo lo que nos dará una novedad importante si lo comparamos con días anteriores. Lo que está por llegar es una situación que puede complicarse por momentos y que nos aleja de las buenas noticias que esperaríamos. Las temperaturas van a sufrir un importante ascenso que nos pueden llevar antes de lo esperado a una ola de calor sin precedentes. Tocará prepararse para esta previsión de la AEMET.

Calor anómalo con máximas de 40 grados

Máximas de 40 grados nos estarán esperando en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos lo que teníamos por delante. Estamos ante un giro radical que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca y podría aportarnos un cambio destacado.

De momento, en pleno mes de mayo las temperaturas ya están cerca de estos 40 grados: «Se mantendrá una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados, salvo en Galicia y en el norte de las islas Canarias, donde habrá intervalos nubosos. Por la tarde se espera la formación de nubes de evolución en zonas del centro y de la mitad norte peninsular, que podrían dejar algún chubasco o tormenta aislada en entornos de montaña, de forma más probable en el noroeste. Son posibles brumas o nieblas costeras en Galicia y Cantábrico, con presencia de calima ligera en altura en Canarias, que podría afectar también a zonas de los extremos oeste y sur peninsulares. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en el Cantábrico occidental, y aumentarán en las regiones mediterráneas y en el oeste de Galicia. Mínimas en descenso en Canarias y en aumento en la mitad oriental peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en amplias zonas del país, superando los 34-36 grados en zonas de Galicia, del Cantábrico y de la meseta Norte, así como en la mayor parte del cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, donde incluso se podrán alcanzar los 36-38 grados en sus principales depresiones. Se darán noches tropicales, con mínimas por encima de 20 grados, en el suroeste y en el Ebro».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en el cuadrante suroeste y en el tercio nordeste peninsular, sin descartarlo localmente en el Cantábrico, sur de Galicia y meseta Norte, y podrán rebasar los 36-38 grados en el Guadiana y Guadalquivir. Mínimas por encima de 20 grados en el suroeste y en el Ebro. Soplará levante con posibles intervalos fuertes en el Estrecho, con viento moderado del norte en litorales de Galicia y viento flojo en general en el resto de la Península, arreciando por la tarde. En el Cantábrico tenderá a componente oeste; en la mitad sur y la fachada oriental predominarán las componentes este y sur, y en el resto, las componentes este y norte, con régimen de brisas en costas. Viento flojo de componente oeste en Baleares y moderado de componente norte con posibles intervalos fuertes en Canarias».