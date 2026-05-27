Cielos despejados y vientos intensos en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos o despejados marcarán el tiempo en el conjunto del territorio andaluz durante el día de hoy, 27 de mayo de 2026. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se prevé un ligero ascenso de las máximas en algunas zonas. Sin embargo, en la provincia de Cádiz, el levante soplará de forma moderada a fuerte, con rachas ocasionalmente muy intensas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 27 de mayo

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo se despereza bajo un manto azul claro que promete una jornada tranquila en Sevilla. Con temperaturas que alcanzarán los 37 grados, la mañana comenzará cálida, aunque la brisa del viento, que soplará de manera constante a 20 km/h, ayudará a aliviar el calor. No se espera lluvia, por lo que los paseos al aire libre se dibujan como una excelente opción para disfrutar de esta jornada soleada.

Ya por la tarde, el sol brillará con fuerza, aunque el ambiente se mantendrá ligero y sin precipitaciones. La sensación térmica podría elevarse hasta los 37 grados, lo que hace recomendable buscar sombra en las horas más intensas de calor. Con la salida del sol a las 07:07 y una hermosa puesta a las 21:35, Sevilla tendrá de luz casi 14 horas, ideal para aprovechar cada rayo de sol.

Córdoba: ambiente inestable con nubes y viento

El cielo de Córdoba despierta con un ambiente inusual, donde la calma habitual da paso a una atmósfera cargada de inestabilidad. A medida que avanza la mañana, se prevén nubes densas que ocultarán el sol, mientras una brisa temperamental comienza a soplar, anunciando cambios en el horizonte.

La jornada ofrecerá un contraste notable entre la frescura matinal, con temperaturas que rondarán los 16 °C y una sensación térmica incluso más baja y una tarde que se calentará hasta alcanzar máximas de 36 °C. Sin embargo, no se puede ignorar la previsión de vientos que superarán los 30 km/h y una humedad que alcanzará el 65%. Para quienes se aventuren fuera, es aconsejable llevar un paraguas, ya que podrían presentarse lluvias imprevistas.

En Huelva, cielos nubosos y ambiente cálido

El día se presenta con un tiempo estable, donde las nubes jugarán a ratos en el cielo. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados por la mañana y alcanzarán los 33 durante la tarde, con una brisa suave del sureste que aportará frescura. No se esperan lluvias ni cambios significativos.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente será tranquilo y agradable para realizar actividades al aire libre. Aprovecha este tiempo para compartir con amigos o simplemente relajarte bajo el sol.

Cielo parcialmente nublado y caluroso en Cádiz

En la hermosa Cádiz, este día amanece con un cielo parcialmente nublado que nos da la bienvenida a una jornada sin riesgo de lluvia. Con una temperatura mínima de 21°C, la sensación térmica puede llegar a sentirse un poco más cálida, alcanzando los 30°C a medida que avanza la mañana. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 35 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h, así que se recomienda tener precaución si se planea pasar tiempo al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá en un estado similar y las temperaturas llegarán hasta un máximo de 28°C, con una humedad que fluctúa entre el 20% y el 50%, lo que dará lugar a un ambiente más cómodo. La luz del sol nos acompañará durante 14 horas y 24 minutos, desde las 07:10 hasta las 21:34, ideal para disfrutar de un paseo por las encantadoras calles de la ciudad. En general, se prevé un día cálido, perfecto para disfrutar de la costa gaditana.

Jaén: cielos despejados y ambiente cálido

Este día en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente cálido, perfecto para disfrutar de la mañana. Las temperaturas rondarán los 20 grados, proporcionando una sensación térmica agradable.

A medida que el sol avance, la temperatura alcanzará un máximo de 36 grados por la tarde. El viento soplará suave, lo que hará que se sienta más llevadero. Para disfrutar plenamente de la jornada, no olvides llevar ropa ligera y protección solar.

Aire fresco y cálido por la tarde en Málaga

Las primeras horas traen un aire fresco y despejado, con temperaturas que rondan los 17°C. A medida que avanza el día, el termómetro experimentará un notable ascenso, alcanzando hasta los 28°C en la tarde, acompañada por una suave brisa del sur a 15 km/h.

Sin embargo, las tardes en Málaga suelen ofrecer sorpresas; aunque no se espera lluvia, es recomendable estar preparado para cualquier cambio abrupto en el cielo. La humedad variará entre un 35% y un 65%, generando un ambiente algo cálido, así que recuerda hidratarte y buscar sombras en las horas más calurosas.

Granada: cielo despejado y ambiente fresco

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día. Las temperaturas rondan los 16 grados, proporcionando una sensación agradable y reconfortante. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en el calor, alcanzando hasta los 30 grados por la tarde, con un cielo que mantendrá su claridad.

Es un día perfecto para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar contigo una botella de agua y una gorra para protegerte del sol. Con una suave brisa de viento, será un placer pasear por la ciudad y deleitarse con la luminosidad que nos regala Granada.

Almería: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado en Almería, con temperaturas frescas que rondan los 20°C. A medida que avanza la jornada, el sol se alza y el mercurio sube, alcanzando los 31°C por la tarde, mientras que el viento soplará del este a 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h.

A pesar de la calidez de la tarde, se recomienda disfrutar del aire libre, pero no olvidar hidratarse, ya que la humedad podría llegar al 50%. Con una puesta de sol a las 21:19, será un buen momento para despedir el día, siempre bajo un cielo despejado.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET