La startup Publicit cierra una ronda Pre-Seed de 700.000 euros para transformar la compra de publicidad global

Publicit ha cerrado una ronda de financiación pre-seed de 700.000 euros coliderada por BStartup Banco Sabadell y Successful Fund. En la operación también han participado Aticco Labs y business angels, entre los que destacan Juanjo Mostazo (Fundador de Homa Games), Teresa López (CEO y fundadora de LOVE TV), Francesc Riverola (Founder de FXStreet), David Tomás (Founder de Cyberclick), Josep Tribó (Founder de Illumin), Albert Grimaldo (Founder de El Tribut), Tomaso Cremonessi y Aratz Degoicoechea, entre otros referentes del ecosistema empresarial y tecnológico español.

La compañía está liderada por Gabriel García Asensio, ingeniero ex CERN especializado en inferencia de redes neuronales a baja latencia; Andrés Buendía, ex Seedtag y ex Nacional.cat con un perfil híbrido entre producto y negocio en AdTech; y Jordi Orteu, ex Deel, con trayectoria en go-to-market y desarrollo de negocio en el segmento SMB a nivel europeo. Los tres fundadores abordan uno de los cuellos de botella estructurales de la industria: la imposibilidad de los anunciantes de acceder de forma autónoma a espacios publicitarios más allá de Google y Meta.

Diversificar hacia la televisión en streaming (CTV), publicidad exterior, audio digital o prensa local sigue exigiendo negociaciones manuales y contratos físicos, un proceso diseñado para grandes presupuestos y agencias que deja fuera a la inmensa mayoría de pymes y medianas empresas. Publicit nace para romper esta barrera: dar a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, acceso directo a los mismos canales y herramientas que hasta ahora solo estaban al alcance de las grandes marcas.

La infraestructura publicitaria para todos

Publicit no añade un eslabón más a la cadena publicitaria: la elimina. La compañía construye la primera infraestructura omnicanal con un media planner agéntico en el centro que planifica y activa campañas de forma autónoma, respaldado por un bidder europeo desarrollado in-house capaz de procesar subastas en menos de cinco milisegundos y una segunda capa de IA que optimiza cada subasta en tiempo real.

Por primera vez, cualquier empresa puede activar CTV, exterior, radio, audio digital o prensa desde un único entorno, en minutos y sin mínimos de inversión.

La industria publicitaria global superó el billón de dólares en 2025 y crecerá un 7,1% adicional en 2026, según WPP Media. Dentro de este mercado, el CTV es el segmento de mayor dinamismo: alcanzará los 44.000 millones de dólares en 2025 y casi doblará su tamaño hasta los 81.000 millones en 2030, según Omdia. Para 2028 superará por primera vez a la televisión lineal tradicional, confirmando que el CTV ha dejado de ser un canal emergente para convertirse en el eje de la inversión publicitaria global.

La saturación de Google y Meta ha abierto una ventana de oportunidad sin precedentes para infraestructuras self-service capaces de poner este canal al alcance de las pymes y medianas empresas que hasta ahora quedaban excluidas de la publicidad programática.