Acaban de llegar a Parfois las sandalias de tiras con tacón ancho que no te vas a quitar este verano

Con la llegada del calor, muchas firmas de moda comienzan a presentar las piezas que prometen convertirse en imprescindibles de la temporada. Entre todas las novedades que ya empiezan a verse en escaparates y tiendas online, hay un modelo que está captando especialmente la atención de quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo.

En COOL, hemos revisado el catálogo de la temporada y hemos encontrado algo interesante. Parfois acaba de incorporar a su colección unas sandalias de tiras con tacón ancho que apuntan directamente a convertirse en uno de los calzados estrella del verano.

Las mejores sandalias

La propuesta destaca por un diseño versátil y fácil de combinar, pensado tanto para los looks más informales del día a día como para estilismos algo más arreglados de tarde o noche.

El modelo apuesta por una estructura de tiras finas en la parte delantera y el empeine, además de un detalle cruzado alrededor del tobillo que aporta un toque elegante y favorecedor. El cierre con hebilla permite ajustar el calzado cómodamente al pie, algo especialmente valorado durante los meses de más calor.

Uno de los aspectos que más está llamando la atención entre las clientas de la firma es la comodidad del diseño. Frente a las sandalias de tacón imposibles que terminan olvidadas en el armario, Parfois ha optado por un tacón ancho de cinco centímetros que estiliza sin sacrificar estabilidad.

A todo lo anterior se suma una plantilla acolchada con pespuntes marcados que mejora la pisada y hace que puedan llevarse durante horas sin molestias.

Personalidad y mucho estilo

La tendencia de la punta cuadrada continúa dominando las colecciones estivales, y este modelo se suma a esa estética contemporánea que mezcla minimalismo y sofisticación. Además, la suela elaborada en poliuretano termoplástico aporta ligereza y flexibilidad, dos características fundamentales para quienes buscan un calzado cómodo para el verano.

Otro de los puntos fuertes de estas nuevas sandalias es su capacidad para adaptarse a distintos estilos. Es decir, han sabido encontrar un equilibrio perfecto entre confort y moda.

El modelo está disponible en dos tonos muy fáciles de combinar: marrón, ideal para outfits relajados y naturales, y plateado, una opción perfecta para quienes prefieren un acabado más luminoso y moderno. Ambos colores encajan tanto con vestidos fluidos como con pantalones de lino, faldas midi o incluso vaqueros rectos.

La marca también ha confirmado que el diseño ya se encuentra disponible en todas las tallas, algo que facilita encontrar el ajuste adecuado sin complicaciones. Además, Parfois mantiene algunos de los servicios más valorados por sus clientas, como la recogida gratuita en tienda y las devoluciones sin coste adicional, una ventaja importante para quienes prefieren probar el calzado tranquilamente en casa.

¿Cuánto cuestan?

En cuanto al precio, las sandalias salen a la venta por 29,99 euros, una cifra competitiva dentro de las colecciones de temporada y que las convierte en una de las opciones más asequibles para renovar el zapatero este verano sin realizar un gran desembolso.

Con un diseño cómodo, detalles en tendencia y colores fáciles de combinar, estas nuevas sandalias de Parfois llegan dispuestas a hacerse un hueco entre los básicos imprescindibles de la temporada estival.