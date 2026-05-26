Las sandalias planas que no pasan de moda y que van a solucionarte el verano están en Parfois y cuestan menos de 26 euros

Las sandalias son el calzado básico cuando llegan los días cálidos, porque ofrecen comodidad, frescura y una gran versatilidad para cualquier ocasión. Tener un par en el armario siempre resulta práctico, ya que combinan fácilmente con vestidos, pantalones, faldas o conjuntos más simples. Tenemos las sandalias planas de Parfois que no pasan de moda.

Permiten caminar con ligereza durante largas jornadas, tanto en vacaciones como en la rutina diaria. Como decimos, las sandalias planas con tiras y nudos de Parfois destacan por su diseño actual y funcional. Su composición abierta ayuda a mantener los pies ventilados y aporta un estilo simple, elegante y moderno al mismo tiempo. Por eso, las sandalias planas continúan siendo una de las opciones favoritas para disfrutar del verano con confort y estilo siempre.

Cómo son las sandalias planas de moda

Incluye materiales de muy excelente calidad: corte, forro y plantilla fabricados en poliuretano. Estas sandalias quedan perfectas con vestidos fluidos, pantalones de lino, shorts denim o faldas midi, acompañadas por bolsos pequeños, gafas de sol y accesorios dorados.

Su estilo minimalista permite utilizarlas tanto en paseos informales como en reuniones veraniegas donde se busca comodidad sin renunciar elegancia femenina.

Las características de las sandalias planas con tiras

Diseño de tiras tubulares con nudos decorativos

Uno de los elementos más llamativos de las sandalias planas con tiras y nudos es su diseño de tiras tubulares. Este tipo de acabado aporta un aspecto moderno y sofisticado, además de ofrecer una sensación más suave sobre el pie.

Los nudos decorativos situados en la parte delantera, el empeine y el tobillo añaden textura y personalidad al calzado, convirtiéndolo en una opción elegante sin resultar excesiva.

El diseño de las tiras también ayuda a estilizar visualmente el pie y aporta un aire minimalista que combina fácilmente con diferentes prendas y accesorios.

Ajuste cómodo y seguro

Las sandalias, disponibles por 25,99 euros, incorporan una hebilla ajustable en el tobillo que permite adaptar el calzado según la comodidad de cada persona. Este detalle mejora la sujeción al caminar y proporciona mayor estabilidad, especialmente durante jornadas largas o paseos en verano.

Punta ovalada

Este detalle aporta un diseño actual y elegante que favorece visualmente el pie. A diferencia de otros modelos más rígidos o estrechos, este formato ofrece mayor comodidad y libertad de movimiento para los dedos, manteniendo al mismo tiempo un acabado sofisticado y femenino.

Plantilla acolchada para mayor confort

Otro de los puntos fuertes de este modelo es su plantilla acolchada. Este acabado proporciona una pisada más suave y cómoda, ayudando a reducir la presión al caminar.

La amortiguación adicional convierte estas sandalias en una excelente alternativa para el uso diario, especialmente durante los meses de calor, cuando se buscan opciones ligeras y confortables.

Suela resistente y flexible: las sandalias planas

La suela de poliuretano termoplástico destaca por su resistencia y flexibilidad. Este material ayuda a mejorar la durabilidad del calzado y proporciona una pisada más estable y ligera.

Además, ofrece una buena adaptación al movimiento natural del pie, algo fundamental en unas sandalias pensadas para utilizar durante largas jornadas.

Materiales de calidad y fáciles de mantener

En cuanto a su composición, las sandalias están fabricadas principalmente en poliuretano, un material ligero, resistente y sencillo de limpiar. Esto permite mantener el calzado en buen estado con cuidados básicos y facilita su uso frecuente durante toda la temporada. Su composición completa incluye:

Corte: 100% Poliuretano.

Forro: 100% Poliuretano.

Plantilla: 100% Poliuretano.

Suela: 100% Poliuretano termoplástico.

Ideas de looks para combinar las sandalias planas de Parfois

Look casual con vestido denim

Combina con un vestido midi vaporoso en tonos neutros o estampados florales. Añade un bolso de rafia y unas gafas de sol grandes.

Estilo elegante con pantalón de lino

Los pantalones de lino combinados con una blusa ligera y estas sandalias planas crean un conjunto elegante y cómodo.

Look monocromático

Otra tendencia muy actual consiste en crear estilismos monocromáticos en tonos beige, blanco o negro.

Con falda midi y top ajustado

Una falda satinada o plisada junto a un top básico ajustado crea un look femenino y moderno. Añadir estas sandalias ayuda a equilibrar el conjunto y aporta un aire sencillo sin perder elegancia.

Look informal con shorts denim

Para un estilo más desenfadado, apuesta por shorts vaqueros de cintura alta y una camisa blanca oversize. Las sandalias aportarán un toque elegante sin perder comodidad.