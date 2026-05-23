Las expertas en moda coinciden: los vaqueros blancos se van a llevar con alpargatas este verano y éstas de Mango son las que más favorecen

Con la llegada del calor, hay que desnudar los pies para dar paso a los zapatos abiertos. Fresquitos, pero siempre dando ese plus para ser más elegantes. Tenemos las alpargatas de Mango que más se van a llevar y que favorecen con los vaqueros blancos, ya sabes el must de la temporada.

Hay jeans azules, pero también grises, negros, y hasta rosas y verdes. Pero el que triunfa es el vaquero blanco, solo hay que mirar la moda de los conciertos, en especial el de Rosalía, (era la prenda que más se llevó). Más allá, hay que saber con qué llevar estos vaqueros de moda, y las alpargatas de Mango siempre son un acierto. Este modelo te encantará, pero atenta: hay muchos más, favorecen, son de cuña, otras más planas, con adornos y que te dejan mucho más esbelta.

Los vaqueros blancos se van a llevar con alpargatas este verano

Sandalia de cuña y de esparto de Mango

En todo caso, las sandalias de cuña han evolucionado hacia diseños más funcionales, cómodos y adaptados a la vida real.

Hablamos de una sandalia con tacón estilo cuña, además de esparto. Puntera abierta. Cierre de tira con hebilla. El tacón mide 7 cm, algo a tener en cuenta para poder realzar mucho más tu figura, en especial con los jeans blancos pero también con vestidos y faldas en las estaciones con más calor.

Composición de las alpargatas

Corte: 100% poliuretano

Plantilla: 100% poliuretano

Suela/piso: 100% termoplástico

Fijación/suela: 100% pegado

Forro (calzado): 100% poliuretano

Origen

Diseñado en Barcelona

Cuidados

No lavar

No usar lejía

No planchar

No limpiar en seco

No se puede usar secadora

El precio de esta alpargata es de 39,99 euros, algo que está realmente bien para la calidad que Mango ofrece en sus prendas y complementos como este. Puedes tener este zapato desde la web o bien en la tienda física. A destacar que las tallas van de la 35 a la 42.

Otros zapatos que te puedes poner con los vaqueros blancos

Sandalias de tacón con tiras cruzadas de Sfera

Este calzado de tacón cuenta con tiras cruzadas que brindan un estilo sofisticado y femenino. La tira al tobillo tiene una hebilla para ajustarlas perfectamente, asegurando comodidad durante todo el día. El acabado de la punta cuadrada le da un toque moderno y elegante. Ideal para: salidas informales, días de trabajo o eventos casuales.

Mocasín de piel fruncido de Mango

Detalles fruncidos

El elemento más diferencial del mocasín de piel fruncido, disponible por 69,99 euros, son sus detalles fruncidos. Este acabado añade textura y movimiento al zapato, aportando un toque moderno que rompe con la estética clásica tradicional de los mocasines.

Además, los fruncidos ayudan a darle un aspecto mucho más flexible y simple, alineado con las tendencias actuales donde predominan las prendas cómodas y fluidas.

Diseño elegante y minimalista

La ausencia de cierres visibles potencia su estilo limpio y elegante, ideal para quienes prefieren prendas y accesorios discretos pero sofisticados.

La silueta flat aporta comodidad y practicidad, mientras que la punta redonda suaviza el diseño y favorece un ajuste más confortable.

Composición:

Corte: 100% piel bovino.

Plantilla: 100% poliuretano.

Suela/piso: 100% caucho.

Fijación/suela:

50% cosido.

50% pegado.

La combinación de cosido y pegado en la suela mejora la resistencia y durabilidad del calzado, haciendo que sea una inversión práctica para varias temporadas.

Otros looks para llevar alpargatas

Look recomendado: perfectas con vestidos camiseros, conjuntos de lino o jeans rectos con blusas fluidas para un estilo relajado y elegante.

Look recomendado: ideales para elevar looks básicos como total black, vestidos midi lisos o conjuntos monocromáticos.

Look recomendado: combinan a la perfección con vestidos largos vaporosos, pantalones palazzo o conjuntos de dos piezas para estilizar la silueta. Para ocasiones especiales, se pueden combinar con vestidos midi satinados o faldas con vuelo, logrando un equilibrio entre elegancia y frescura.

Cuidado de las alpargatas

Cuidado del medio ambiente

El almacenamiento adecuado de los zapatos también está relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Guardar los zapatos en un lugar adecuado ayuda a prolongar su vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazarlos constantemente y evitando el desperdicio innecesario.

Además, algunos materiales sintéticos o plásticos utilizados en la fabricación de calzado pueden ser contaminantes si no se cuidan apropiadamente.