Terelu Campos se derrumba con el mensaje de Alejandra Rubio hacia María Teresa Campos: «Se lo prometí»

La familia Campos es material claro de titular. Después de anunciar hace apenas 60 días que se retiraba de la pequeña pantalla, Alejandra Rubio ha vuelto a la primera línea televisiva dejando una de las imágenes más comentadas de la semana. La hija de Terelu Campos reapareció en televisión para hablar de su nueva etapa personal y profesional, pero acabó protagonizando un momento de alta carga emocional que terminó con su madre completamente derrumbada.

La recién estrenada escritora sorprendía hace unos meses anunciando que se alejaba de la televisión tras el desgaste vivido en sus últimas etapas como colaboradora. La presión mediática, las críticas constantes y la sensación de no ser escuchada terminaron pasando factura, algo que ella misma ha reconocido públicamente: «Llegó un punto en el que no se escuchaba lo que yo decía. Me veía en una situación de la que no sabía salir, de ese bucle infernal». Unas palabras que en su momento justificaron su retirada temporal de los platós.

Sin embargo, su regreso se produjo este viernes en el plató de ¡De Viernes!, donde acudió para promocionar su primera novela, Si decido arriesgarme. Lo que parecía una entrevista centrada en su faceta literaria terminó derivando en uno de los momentos más emotivos de la noche televisiva.

Durante la conversación, los colaboradores del programa comenzaron a analizar el contenido del libro y salió a relucir una de las frases más comentadas: la dedicatoria que aparece en la primera página, «Todos los sueños que cumpla son para ti». Una frase que generó curiosidad en el plató y que escondía un significado mucho más íntimo del que muchos imaginaban.

Fue entonces cuando Alejandra Rubio explicó que ese mensaje estaba dirigido a su abuela, María Teresa Campos. La influencer explicó que decidió no hacer una referencia explícita porque quería mantenerlo en un plano más personal y emocional. «Es mi primera novela y tenía que ser para ella. Con ella he compartido muchísimo», confesó.

El programa recuperó entonces unas imágenes antiguas en las que la propia María Teresa Campos pronunciaba una frase muy similar dirigida a su nieta, lo que provocó un momento de máxima emoción en el plató. Al ver las imágenes y escuchar el recuerdo de su madre, Terelu Campos no pudo contener las lágrimas y terminó completamente emocionada.

La escena derivó en una de las imágenes de la noche: madre e hija abrazándose en pleno plató mientras el resto de colaboradores asistían en silencio al momento. Un gesto que rompió por completo el ritmo del programa y que evidenció la carga emocional que arrastra el apellido Campos.

Visiblemente afectada, Alejandra Rubio quiso profundizar en el significado de la dedicatoria. «Sé que si hubiera estado aquí, habríamos hablado durante horas de este libro, de los personajes y de todo lo que le habría parecido. Me habría hecho cambiar mil cosas porque siempre tenía razón», explicó.

Aunque insiste en que su retirada televisiva no es definitiva, su reaparición en ¡De Viernes! deja claro que el universo Campos sigue más vivo que nunca en televisión. Y, una vez más, el recuerdo de María Teresa Campos se convierte en el hilo emocional que une a toda la familia.