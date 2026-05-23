Adiós a las mamparas de toda la vida: la tendencia que llega a España en 2026 es más cómoda y práctica

En los últimos años, el baño se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hogar, y las tendencias actuales se orientan hacia la creación de ambientes minimalistas, funcionales y con mayor sensación de amplitud. En este contexto, los diseñadores de interiores y arquitectos están comenzando a apostar por los muros fijos de ducha como alternativa a las mamparas de siempre. Estas divisiones arquitectónicas requieren una pequeña reforma, pero el resultado merece la pena.

Un muro fijo es un panel que se instala en la zona de la ducha para delimitar el espacio. A diferencia de las mamparas convencionales de vidrio templado, es ligero, resistente y ofrecen gran flexibilidad en cuanto a diseño y medidas. Hay materiales translúcidos, opacos o con texturas decorativas, lo que permite mantener la privacidad sin renunciar a la entrada de luz natural. Algunos modelos incluso incorporan tratamientos especiales, como propiedades antical o acabados antirreflejo.

Muros separadores, la mejor alternativa a las mamparas de siempre

Cuando se afronta el reto de maximizar el espacio en el baño, la clave está en aprovechar los elementos ya disponibles en la vivienda. En este contexto, los muros separadores se presentan como una solución ingeniosa e interesante que merece la pena considerar. Estos elementos no sólo permiten definir y delimitar las distintas zonas del baño, sino que también ofrecen la posibilidad de integrar soluciones de almacenamiento, espejos y elementos decorativos.

En lugar de recurrir a las mamparas de toda la vida, se puede optar por un muro de obra a media altura. Se trata de una solución sencilla y muy práctica que ayuda a contener las salpicaduras sin cerrar visualmente el espacio, manteniendo así la sensación de amplitud tan valorada en los baños actuales. Otra de las alternativas disponibles consiste en colocar un muro abajo y un cristal en la parte superior; éste no alcanza el techo, por lo que el espacio sigue percibiéndose amplio y luminoso, pero, al mismo tiempo, evita las salpicaduras.

Ventajas

Uno de los principales motivos de este cambio es la limpieza. Al no contar con cristales, perfiles ni guías, desaparecen los rincones donde suelen acumularse restos de jabón. El mantenimiento se vuelve más sencillo y se reduce a una limpieza rápida y sin apenas esfuerzo, lo que convierte esta alternativa en una solución más práctica y cómoda para el día a día.

Por otro lado, al eliminar puertas correderas o paneles pesados, el baño se percibe más amplio y luminoso. Asimismo, los baños actuales apuestan por líneas limpias y un ambiente más relajado. Las mamparas tradicionales, más voluminosas, no encajan del todo con esta nueva tendencia de diseño.

Materiales

La gran durabilidad y la alta resistencia a los cambios térmicos son la mejor carta de presentación de la cerámica, uno de los materiales más demandados en el baño. A esto se suman sus múltiples opciones estéticas, que se adaptan a todos los estilos de decoración, desde el minimalismo más extremo hasta propuestas más vanguardistas o de aire vintage, impulsadas también por el auge de las baldosas hidráulicas.

El microcemento es uno de los materiales más demandados para recubrir las paredes de la ducha, ya que no presenta juntas, lo que lo convierte en una opción resistente, impermeable y de fácil limpieza. Además, está disponible en numerosas tonalidades y texturas, con la posibilidad de elegir entre acabado mate o brillante.

Finalmente, el mármol es una de las piedras naturales más utilizadas para revestir las paredes de la cocina y el baño. Se encuentra disponible en numerosos formatos, tamaños, espesores y acabados, así como en una amplia variedad de colores. Aunque las tonalidades claras son las más empleadas, también es posible optar por el negro.

Tendencias en 2026

El verde bien aplicado transforma un baño normal en un espacio que parece sacado de una revista de decoración, pero hay que tener cuidado: si el tono no es el adecuado puede verse anticuado y si los materiales no están bien elegidos se pierde todo el efecto. La clave está en el uso de azulejo con textura y no completamente liso, la incorporación de madera natural para aportar calidez y una iluminación suave que respete y potencie el color. Esto no es solo decoración, es la creación de sensaciones.