Por qué la India está pidiendo a sus ciudadanos que no compren oro durante un año por el «bien del país»

La guerra en Irán ha llevado a la India a pedir a sus ciudadanos que dejen de comprar oro durante un año. «Por el bien del país, tendremos que decidir que, durante un año, no compraremos joyas de oro, ni siquiera en eventos familiares», declaró el primer ministro indio, Narendra Modi, el 10 de mayo. «El patriotismo consiste en vivir con responsabilidad y cumplir con nuestros deberes para con la nación cada día», recalcó. Sólo tres días más tarde, la India aumentó los aranceles de importación de oro del 6% al 15%, una medida con un gran impacto en el país asiático, dado es el segundo mercado de oro más grande del mundo, tanto para joyería como para inversión.

¿La razón? Modi afirmó que la compra de oro estaba consumiendo grandes cantidades de divisas extranjeras en un momento en que la India se enfrenta a un aumento de los precios del petróleo. Cabe señalar que el país importa más del 85% del petróleo que consume, especialmente de Rusia, Irak, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En este contexto aumento de la demanda de dólares podría debilitar la rupia india, que ya se ha depreciado cerca de un 5% frente al dólar este año, una situación que podría generar presiones inflacionarias.

La India pide a sus ciudadanos que no compren oro

Según Sundaravalli Narayanaswami, profesor y director del Centro de Políticas del Oro del Instituto Indio de Gestión en Ahmedabad, al oeste del país, más del 90% del oro que se vende en la India es importado. «Cada año se importan entre 600 y 700 toneladas de oro, y las exportaciones son muy bajas», explica el profesor, según recoge ZAP Noticias. «Por eso el oro se ha acumulado en manos de las familias».

El oro representa aproximadamente el 9% del total de las importaciones de la India, cuyo precio ha subido considerablemente en los últimos años. Sin embargo, a diferencia del petróleo, no se considera esencial, ya que se compra principalmente para joyería o inversión, y no para la producción industrial.

Además de pedir a los ciudadanos que no comparan oro, Modi también pidió a la población que utilizara el transporte público, compartiera coche, trabajara desde casa y limitara los viajes no esenciales al extranjero para reducir el consumo de combustible. Asimismo, recomendó a las familias que redujeran el uso de aceite de cocina y pidió a los agricultores que disminuyeran el consumo de fertilizantes.

Otros gobiernos han adoptado medidas similares para responder al aumento de los precios del combustible. Sri Lanka, por ejemplo, creó un sistema de cuotas de combustible para vehículos y pidió a las instituciones públicas que redujeran el consumo de energía. Por su parte, Tailandia hizo un llamamiento a la población para que redujera el uso del aire acondicionado.

El llamamiento de Modi a la población para que deje de comprar oro es, sin embargo, «bastante inusual «, según Hamad Hussain, de la firma de investigación Capital Economics. «Pero, en el caso de la India, esto se explica por el hecho de que el país importa grandes volúmenes de oro, que representan una parte significativa de sus importaciones. Así que, en cierto modo, tiene sentido».

La India es el país más poblado del mundo y un importante consumidor de este metal. Por lo tanto, una caída en la demanda «ejercería presión sobre los precios mundiales del oro, desequilibrando el mercado debido al exceso de oferta», explica Hussain. Pero Sebastien Tillett, de la consultora Oxford Economics, cree que el impacto sería «marginal», ya que actualmente los precios están más influenciados por la demanda de los inversores y la incertidumbre geopolítica. «Los llamamientos públicos pueden tener algún efecto, pero es más probable que pospongan o modifiquen las compras, sin llegar a eliminarlas», afirma.

«El impacto a corto plazo también podría verse mitigado por la estacionalidad. La demanda de oro tiende a ser menor fuera de las temporadas altas de compras, como bodas y festivales», añade. «Por lo tanto, es probable que parte de la desaceleración se hubiera producido de todos modos».

Evolución del precio

En junio de 2024 el valor se situó en 2.336,60 con una ligera caída del -0,77%. En julio de 2024 subió hasta 2.438,50 (+4,36%), y en agosto continuó al alza con 2.536,70 (+4,03%). En septiembre alcanzó 2.647,90 (+4,38%) y en octubre 2.749,30 (+3,83%). Sin embargo, en noviembre bajó a 2.652,30 (-3,53%) y en diciembre cerró el año en 2.618,10 (-1,29%).

En enero de 2025 el valor repuntó hasta 2.845,20 (+8,67%). En febrero siguió creciendo hasta 2.895,90 (+1,78%) y en marzo dio un salto a 3.150,30 (+8,78%). En abril alcanzó 3.319,10 (+5,36%) y en mayo 3.343,90 (+0,75%). En junio descendió ligeramente a 3.307,70 (-1,08%) y en julio volvió a subir a 3.348,60 (+1,24%). En agosto continuó la tendencia alcista con 3.512,00 (+4,88%), en septiembre con 3.873,20 (+10,28%) y en octubre con 4.013,30 (+3,62%). En noviembre de 2025 llegó a 4.254,90 (+6,02%) y en diciembre cerró en 4.357,10 (+2,40%).

En enero de 2026 el valor alcanzó 4.728,20 (+8,52%) y en febrero subió con fuerza hasta 5.247,90 (+10,99%). En marzo se produjo una corrección hasta 4.662,70 (-11,15%), seguida de una leve bajada en abril a 4.629,60 (-0,71%) y un nuevo descenso en mayo hasta 4.522,55 (-2,31%).