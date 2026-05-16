Estados Unidos (EEUU) y China han llegado a un acuerdo para reducir aranceles sobre «productos relevantes» entre ambas naciones tras la visita del presidente norteamericano, Donald Trump, al gigante asiático. Así, este es uno de los resultados de la cumbre mantenida esta semana en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense. Sin embargo, todavía no se ha especificado ni el porcentaje, ni la fecha de aplicación de la rebaja, ni los bienes que se verán afectados por este pacto.

De hecho, este mismo viernes, Trump había afirmado que había llegado a «fantásticos» acuerdos comerciales con Pekín durante su viaje. «Ha sido una visita increíble», destacó, antes de afirmar que «respeta mucho» a su homólogo chino.

«Creo que hay muchas cosas buenas derivadas de ella», declaró ayer. «Hemos logrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, maravillosos para ambos países», sentenció justo antes de marcharse de camino a EEUU.

EEUU y los aranceles a China

«Hemos resuelto muchos problemas diferentes que otros no podrían haber resuelto», continuó. «Tenemos una relación muy fuerte y hemos hecho algunas cosas maravillosas, creo», apostilló el presidente de EEUU, que ha también ha revelado que ambos tienen opiniones «similares» sobre Irán, incluida la necesidad de que la guerra «termine».

Un día después de esas declaraciones, se ha anunciado que EEUU y China han llegado a un acuerdo para reducir algunos aranceles tras meses de una fuerte guerra comercial.

En ese sentido, la visita de Trump ha concretado el establecimiento de un «Consejo de Comercio e Inversiones» como vía de comunicación en estos sectores entre ambos países.

Ambos han acordado «en principio, reducir los aranceles sobre productos relevantes que susciten preocupación», ha manifestado en rueda de prensa este sábado un portavoz del Ministerio de Comercio chino.

Por otro lado, ambas partes han acordado la expansión del comercio bilateral «en áreas que incluyen los productos agrícolas, mediante acuerdos como reducciones arancelarias mutuas sobre una determinada gama de productos», de nuevo sin especificar.

Por último, han alcanzado acuerdos pertinentes «sobre la compra de aeronaves por parte de China a Estados Unidos y la garantía estadounidense del suministro de motores y piezas de aeronaves a China», según la declaración del portavoz, publicada en la página web del Ministerio de Comercio chino.