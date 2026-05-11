Trump viaja a Pekín en plena guerra comercial para doblar el pulso a Xi Jinping

Pekín ha confirmado este lunes que el presidente de EEUU Donald Trump viajará a China esta semana para reunirse con Xi Jinping. Trump viaja a China esta semana para reunirse con Xi mientras la guerra con la dictadura de los ayatolás de Irán y las disputas comerciales ensombrecen la cumbre. La visita, que se desarrollará entre el 13 y el 15 de mayo, llega en un momento clave para las relaciones entre las dos mayores economías del mundo.

Se trata de la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década y estará marcada por la guerra comercial, las tensiones geopolíticas y el conflicto con la dictadura de los ayatolás de Irán.

Boeing, Citigroup y Qualcomm a China

Se espera que directivos de grandes compañías estadounidenses como Boeing, Citigroup y Qualcomm acompañen a Trump en el viaje, con la posibilidad de cerrar acuerdos con empresas chinas.

La reunión también será una prueba decisiva para la frágil tregua comercial entre Washington y Pekín, tras años de tensiones económicas.

Origen de la guerra comercial entre EEUU y China

El conflicto comercial entre ambos países comenzó tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2016, cuando prometió recuperar empleos industriales en Estados Unidos y corregir los desequilibrios comerciales. En 2018, Estados Unidos impuso aranceles por valor de 250.000 millones de dólares a importaciones chinas, lo que muchos analistas consideran el inicio oficial de la guerra comercial.

China respondió con medidas similares, y la tensión se extendió a otros socios comerciales como la Unión Europea, México y Canadá.

Escalada de aranceles entre EEUU y China

La guerra comercial se intensificó con el paso de los años, alcanzando niveles en los que ambos países llegaron a imponer aranceles superiores al 100% en determinados productos.

Tras la última reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur en octubre, se acordó una suspensión temporal de aranceles, aunque las tensiones no han desaparecido.

Biden mantuvo la presión sobre China tras Trump

Durante la presidencia de Joe Biden, la política hacia China no se suavizó. Su administración mantuvo los aranceles existentes y endureció las restricciones tecnológicas contra empresas como Huawei.

Además, reforzó el control sobre plataformas como TikTok y bloqueó la entrada de vehículos eléctricos chinos en el mercado estadounidense.

Trump 2.0: nuevos aranceles

Tras su regreso al poder en 2025, Trump volvió a endurecer su política comercial. Impuso un arancel del 20% a productos chinos y añadió otro 34% en el denominado «Día de la Liberación», elevando la presión económica sobre Pekín.

China respondió con aranceles a productos agrícolas estadounidenses, afectando a sectores clave del electorado republicano. Uno de los factores clave en el conflicto es el control chino de las tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de tecnología avanzada. Este dominio obligó a ambas potencias a reconsiderar la escalada, lo que abrió la puerta a nuevas negociaciones.

Acuerdos parciales tras la última reunión

En su última reunión, ambos líderes acordaron una suspensión parcial de medidas comerciales. China levantó algunos controles de exportación y aumentó compras de productos agrícolas estadounidenses.

A cambio, Estados Unidos redujo parte de los aranceles vinculados a la crisis del fentanilo y relajó algunas restricciones tecnológicas.

¿Qué se negocia ahora entre Estados Unidos y China?

Aunque existe una tregua, no hay acuerdo definitivo. Pekín sigue dependiendo de las exportaciones, mientras que Washington busca reducir su déficit comercial.

Estados Unidos quiere que China aumente la compra de productos como soja y componentes aeronáuticos.

China llega fortalecida a la nueva cumbre con Trump

China ha diversificado sus socios comerciales y ha alcanzado niveles récord de exportaciones. Además, ha reforzado su inversión en robótica y semiconductores para reducir su dependencia de Occidente.

La guerra con Irán añade presión a la reunión

El conflicto con Irán también influye en la cumbre. China, principal comprador de petróleo iraní, ha logrado amortiguar parte del impacto energético gracias a sus acuerdos con otros países productores. Sin embargo, la prolongación del conflicto podría afectar a su economía y a sus cadenas de suministro. La comunidad internacional observa con atención el encuentro, que podría marcar el rumbo de la economía global en los próximos años.

Aunque un gran acuerdo parece poco probable, cualquier avance en la distensión comercial entre Estados Unidos y China será clave para la estabilidad mundial.