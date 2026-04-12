Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que se aplicaría de forma inmediata un arancel del 50% a todos los productos provenientes de países proveedores de armamento militar a Irán.

Pues cuatro días es lo que ha tardado en encontrar a su nueva víctima: China. Así lo ha declarado en la Fox News en un día en el que aplaza las conversaciones de paz con Irán e impone un cierre perimetral de Ormuz.

Además, Trump ha avisado de que interceptará cualquier buque que pague a Irán ahora, así como insiste en su amenaza de destruir la infraestructura energética de Irán si no alcanza un acuerdo.

En este sentido el presidente ha citado expresamente a China como objetivo de esta represalia.

«He oído noticias, aunque no siempre me creo las noticias, que dicen que China lanza misiles antiaéreos. No sé si es exacto. Dudo que hicieran eso. Quizás lo hicieron al principio», ha planteado Trump en declaraciones a la televisión Fox News.

«Si sorprendemos a cualquier país, incluido China, proporcionando material militar a Irán, tendrán un arancel del 50%», ha subrayado el mandatario estadounidense.

Aranceles como castigo

Trump ha planteado además que si China quiere petróleo, puede enviar sus barcos a Estados Unidos para comprarles a ellos.

«En lo que respecta a China, China puede enviarnos sus barcos. China puede enviar sus barcos a Venezuela… Tenemos mucha sobreproducción y probablemente se lo venderíamos incluso por menos dinero», ha indicado.

De hecho, Trump ha destacado que tiene «una relación muy buena» con el presidente chino, Xi Jinping. «Trabajamos muy bien juntos», ha resaltado antes de argumentar que han sido «duros, pero justos» con Pekín.

Es más, tendrán que verse las caras en cosa de un mes ya que el presidente estadounidense viajará a Pekín para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra.

China esquiva Washington

La televisión estadounidense CNN informó el sábado citando fuentes de inteligencia de que China prepara el envío a Irán de un nuevo sistema de defensa antiaérea que estaría operativo en cuestión de semanas. El envío se realizaría a través de terceros países para evitar que Washington detectara el origen.

En concreto serían sistemas de misiles antiaéreos de hombro conocidos como MANPAD, útil en una guerra asimétrica contra aeronaves estadounidenses que vuelen bajo.

Las autoridades chinas han desmentido esta información. «China no ha proporcionado jamás armamento a ninguna de las partes en conflicto. LA información en cuestión no es cierta», ha indicado un portavoz de la Embajada china en Washington consultado por la CNN.

El pasado 3 de abril fue derribado un avión de combate estadounidense F-15 sobre Irán utilizando un misil de hombro con detección de calor. Teherán ha indicado que se utilizó un «nuevo» sistema antiaéreo sin especificar más.