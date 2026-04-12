Trump ordena bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las negociaciones con Irán

Donald Trump ha ordenado el bloqueo del estrecho de Ormuz después de que fracasaran las negociaciones en Islamabad entre Estados Unidos e Irán. Éste ha sido el primer movimiento del presidente estadounidense después de que J.D. Vance abandonara Pakistán tras el bloqueo de las conversaciones con Teherán por la cuestión nuclear.

«Con efecto inmediato la Armada de Estados Unidos comenzará el proceso para bloquear todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz», ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales.

Trump ha criticado la «extorsión mundial» impuesta por las autoridades iraníes con el cierre de Ormuz y ha advertido de que los buques de guerra estadounidenses «buscarán e interceptarán cualquier barco en aguas internacionales que haya pagado una tarifa a Irán».

Asimismo, señalado que van a comenzar el proceso de desminado en este estratégico paso y ha advertido de que «cualquier iraní» que «dispare a cualquier buque pacíficos será volado en pedazos».

Esto ha ocurrido horas después de que su vicepresidente, J.D. Vance, anunciara que las negociaciones con Teherán no han llegado a buen puerto principalmente por la cuestión nuclear. Y es que, tras una jornada maratoniana de reuniones a tres con Pakistán como mediador, EEUU no ha logrado que Irán se comprometa a abandonar la carrera nuclear.

«Hemos dejado muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, en qué aspectos estamos dispuestos a ceder y en cuáles no. Lo hemos dejado tan claro como nos ha sido posible, y ellos han optado por no aceptar nuestras condiciones. Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear. La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no sólo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto», ha indicado Vance al respecto.

En una comparecencia ante los medios, Vance ha asegurado que EEUU ha actuado con flexibilidad, pero no ha habido grandes avances. «Creemos que hemos sido bastante flexibles y razonables. El presidente nos pidió que viniéramos con buena fe y hiciéramos el máximo esfuerzo para lograr un acuerdo, y eso hemos hecho», ha agregado.

Así las cosas, ha dejado claro que la propuesta de la delegación estadounidense, que en todo momento estuvo en contacto con Donald Trump, ha presentado a Irán una «oferta final» sobre la que Teherán aún no se ha pronunciado.

La respuesta de Irán tras la ruptura de las negociaciones

La primera valoración oficial de Irán ha procedido del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha criticado la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar 40 años de diferencias, y 40 días de combates, de una tacada.

«Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión», ha explicado Baqaei.