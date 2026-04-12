Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Última hora del estrecho de Ormuz, ataques y declaraciones de Trump hoy
Sigue en directo hoy domingo, 12 de abril, las últimas noticias sobre la guerra de Irán en vivo
Las negociaciones en Islamabad entre EEUU e Irán han acabado sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Así lo ha anunciado el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se ha marchado ya de Pakistán. Según Washington, el centro del desacuerdo ha sido el programa nuclear de Teherán.
«Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América», ha informado Vance al respecto.
El dirigente estadounidense ha subrayado que Washington ha hecho constar sus posiciones durante el proceso negociador, dejando claras sus líneas rojas: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la necesidad de que la dictadura iraní se comprometa a renunciar al desarrollo del armamento nuclear. En este último punto es donde se ha enrocado la negociación.
Trump: «Me da igual llegar a un acuerdo o no con Irán»
El presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó ayer, antes de que terminaran las conversaciones en Pakistán, que le daba «igual» llegar a un acuerdo o no con Irán porque, «pase lo que pase», Estados Unidos ha «ganado».
Hamás se reúne con mediadores egipcios para abordar la situación en Gaza
Hamás tiene previsto reunirse con una delegación egipcia en El Cairo para abordar la situación del alto el fuego en Gaza.
Israel intercepta un dron de Hezbolá lanzado desde Líbano
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han interceptado un dron perteneciente a Hezbolá, lanzado desde el Líbano, sobre la zona de Kiryat Shmona
La Fiscalía acepta posponer el testimonio de Netanayhu
La Fiscalía General de Israel ha aceptado la petición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, para aplazar su testimonio en el juicio por corrupción en el que lleva inmerso desde hace años y que ha sido constantemente aplazados por las guerras de Gaza e Irán. El procedimiento iba a empezar de nuevo este domingo hasta que la Fiscalía se ha pronunciado a favor de la petición inicial de Netanayhu, que ha pedido dos semanas de margen.
Irán dice que no esperaba «llegar a un acuerdo» en una sola jornada de negociaciones
La primera valoración oficial de Irán a las declaraciones de Vance ha procedido del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, quien ha criticado la falta de cintura diplomática de una delegación estadounidense que esperaba, a su parecer, solucionar cuarenta años de diferencias, y 40 días de combates, de una tacada. «Estas negociaciones se celebraron tras 40 días de guerra impuesta y en un clima de recelo. Es natural que desde el principio no esperáramos llegar a un acuerdo en una sola sesión», ha dicho.
Macron insta a Irán a avanzar hacia un acuerdo «vinculante»
En una conversación telefónica con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, Macron ha pedido aprovechar la oportunidad abierta por los diálogos en Islamabad para «allanar el camino hacia una reducción sostenible de las tensiones» y avanzar hacia «un acuerdo preciso y vinculante» que garantice la seguridad regional con la implicación de todas las partes.
Pakistán reivindica su papel mediador y pide que se mantenga su el alto el fuego
El Gobierno de Pakistán ha destacado este domingo su papel como mediador en las conversaciones mantenidas entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, y ha instado a ambas partes a preservar el compromiso con el alto el fuego de dos semanas alcanzado el pasado miércoles, así como a avanzar hacia una solución duradera que ponga fin a las hostilidades.
EEUU presenta «una oferta final»
Al término de su comparecencia ante los medios, el vicepresidente Vance ha anunciado que Washington ha presentado una «oferta final» para retomar las negociaciones en busca de un acuerdo de paz. Teherán, por el momento, no se ha pronunciado.
Irán acusa a EEUU de «exigencias excesivas»
El Ministerio de Exteriores de Irán ha subrayado el carácter estratégico de la diplomacia en el contexto de las negociaciones, al tiempo que ha insistido en su determinación de defender lo que considera los derechos e intereses nacionales frente a Estados Unidos. «El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la contraparte, la abstención de exigencias excesivas y demandas ilegales, y la aceptación de los derechos legítimos e intereses justos de Irán», ha señalado la dictadura iraní.
El programa nuclear iraní, en el centro del desacuerdo
El vicepresidente estadounidense ha subrayado que Washington ha hecho constar sus posiciones durante el proceso negociador, dejando claras sus líneas rojas: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la necesidad de que la dictadura iraní se comprometa a renunciar al desarrollo del armamento nuclear. En este último punto es donde se ha enrocado la negociación. Necesitamos ver un compromiso firme de que no buscarán un arma nuclear y de que no buscarán las herramientas que les permitan conseguir rápidamente un arma nuclear. La cuestión es si existe un compromiso real y duradero de que Irán no desarrollará un arma nuclear, no sólo ahora o en dos años, sino a largo plazo. Eso todavía no lo hemos visto», ha indicado.
Las conversaciones de Islamabad acaban sin acuerdo
Las negociaciones en Islamabad entre EEUU e Irán han acabado sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Así lo ha anunciado el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se ha marchado ya de Pakistán. Según Washington, el centro del desacuerdo ha sido el programa nuclear de Teherán.
Últimas noticias sobre el estrecho de Ormuz y la tregua entre EE UU e Irán
El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán atraviesa hoy un momento especialmente delicado. A pesar del anuncio de un alto el fuego de dos semanas y el inicio de negociaciones en Islamabad, la incertidumbre sigue marcando la evolución de la guerra.
El foco principal se sitúa en el estrecho de Ormuz, un enclave estratégico para el comercio energético mundial.
Arabia Saudí repara el oleoducto Este-Oeste para evitar Ormuz
El Ministerio de Energía de Arabia Saudí ha anunciado que los daños causados por los ataques iraníes contra el oleoducto Este-Oeste, que recorre la península arábiga hasta Bahrein y Qatar sin atravesar el estrecho de Ormuz, bajo control de Teherán, se encuentran ya reparados y el conducto está listo para reanudar sus operaciones de bombeo.