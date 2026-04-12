Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Última hora del estrecho de Ormuz, ataques y declaraciones de Trump hoy

Las negociaciones en Islamabad entre EEUU e Irán han acabado sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones. Así lo ha anunciado el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que se ha marchado ya de Pakistán. Según Washington, el centro del desacuerdo ha sido el programa nuclear de Teherán.

«Hemos mantenido varias conversaciones sustantivas con los iraníes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mucho más perjudicial para Irán que para los Estados Unidos de América», ha informado Vance al respecto.

El dirigente estadounidense ha subrayado que Washington ha hecho constar sus posiciones durante el proceso negociador, dejando claras sus líneas rojas: la reapertura total del estrecho de Ormuz y la necesidad de que la dictadura iraní se comprometa a renunciar al desarrollo del armamento nuclear. En este último punto es donde se ha enrocado la negociación.