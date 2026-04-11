Dos destructores de misiles guiados de la Armada estadounidense atravesaron el estrecho de Ormuz este sábado, coincidiendo con el inicio de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. EEUU ha reabierto el estrecho de Ormuz tras mes y medio de guerra, escoltando petroleros con buques de la Armada.

Este tránsito marca el primer paso de buques de guerra estadounidenses por esta vía marítima vital desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos eliminaron al ayatolá Alí Jamenei.

La operación de pasar por Ormuz tiene como objetivo aumentar la confianza de los buques mercantes para cruzar la zona. Los buques de la Armada han cruzado el estrecho de este a oeste hacia el golfo Pérsico y luego regresaron al mar Arábigo.

La dictadura de los ayatolás de Irán ha calificado el cruce como una violación del alto el fuego y ha amenazado con atacar a los buques. En cambio, Estados Unidos ha afirmado que no ha recibido ninguna advertencia al respecto.

La decisión de pasar por Ormuz se ha llevado a cabo al inicio de las conversaciones de paz entre ambas partes, Estados Unidos y los ayatolás de Irán, en Pakistán. Un objetivo clave de las conversaciones, que se desarrollan en medio de un frágil alto el fuego, es la reapertura total del Estrecho, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial en tiempos de paz. La dictadura de los ayatolás ha llevado una estrategia en cinco frentes debido a su inferioridad militar frente a Estados Unidos e Israel.

La reapertura del estrecho ha sido una cláusula clave del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y la dictadura de los ayatolás de Irán. Este estrecho canal frente a la costa sur de Irán es vital para el funcionamiento normal de la economía global. Durante varios días después del anuncio del alto el fuego, muy pocos barcos lo cruzaron.

El sábado por la mañana se informó que al menos tres superpetroleros lo habían cruzado, una señal tentativa de movimiento, aunque una mínima fracción de lo habitual.

Exigencias cruzadas que bloquean el acuerdo

Al comenzar la reunión en Pakistán, Teherán mantuvo públicamente sus exigencias de que Israel ponga fin a la guerra en el sur de Líbano, donde se encuentran los terroristas de Hezbolá, y que Estados Unidos desbloquee los fondos iraníes retenidos. Así, Teherán ha mantenido sus condiciones:

Fin de la guerra entre Israel y Líbano, donde se encuentra el grupo terrorista de Hezbolá, financiado por la dictadura de los ayatolás.

Desbloqueo de fondos iraníes retenidos por Estados Unidos

Estas demandas complican las negociaciones al mezclar distintos conflictos regionales en una misma mesa.

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance encabeza el equipo negociador estadounidense, que incluye al yerno del presidente de EEUU Donald Trump, Jared Kushner, y al enviado especial Steve Witkoff.

Entre sus homólogos iraníes se encuentran el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, quienes lideran una delegación compuesta por funcionarios conocidos por su postura firme en las relaciones con Occidente.