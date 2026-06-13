Acuerdo histórico entre España y Arabia Saudí para llevar la defensa naval a un nivel pocas veces visto: firmados 5 años más de mantenimiento de las corbetas Avante 2200

España ha llegado a un acuerdo histórico con Arabia Saudí en lo que respecta a la defensa naval. Ambos países han establecido un vínculo para los próximos 5 años con motivo de realizar el mantenimiento, suministro de repuestos y la formación de cinco de las corbetas Avante 2200. Navantia es la empresa española que prestará el servicio al gobierno saudí con estas corbetas que serán construidas en Cádiz. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el acuerdo al que ha llegado España con Arabia Saudí a través de la empresa pública Navantia.

Navantia es la empresa pública líder en la construcción y tecnología naval. Propiedad del Grupo SEPI, diseña y fabrica fragatas, submarinos y sistemas de combate para la Armada Española y también para fuerzas navales internacionales. También impulsa soluciones innovadoras en defensa, energías verdes y sostenibilidad, ya que opera en el sector de la energía eólica marina. Así que la última noticia que tiene que ver con Navantia es un acuerdo histórico que ha firmado con Arabia Saudí.

«Navantia firma un nuevo contrato de sostenimiento de las corbetas construidas para Arabia Saudí», se puede leer en el titular del comunicado oficial que publicó Navantia el pasado 6 de junio, en el que informó que consistirá en el mantenimiento, suministro de repuestos y la formación de cinco corbetas 2200 que fueron fabricadas en la Bahía de Cádiz. «Navantia ha firmado con el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí un nuevo contrato para servicios de apoyo al ciclo de vida de las cinco corbetas construidas en los astilleros de Bahía de Cádiz», ha informado la compañía, que a continuación ha dado más detalles de este histórico acuerdo.

El acuerdo histórico entre España y Arabia Saudí

Navantia ha informado de que el acuerdo al que ha llegado España con Arabia Saudí tendrá una duración de cinco años y «supone un aumento de los servicios de apoyo al ciclo de vida que ya estaban contratados desde 2022, fecha de la entrega de la primera unidad». «Incluye un incremento del número de técnicos especialistas en la plataforma y en los sistemas de combate, para poder llevar a cabo su mantenimiento en la Base Naval de Jeddah, así como el suministro de repuestos para las cinco corbetas», informó la empresa pública.

Navantia también informó que este contrato también incluye otras actividades como el training con el objeto de que el mantenimiento se pueda realizar en el propio país, cumpliendo con el compromiso establecido por Navantia con las Fuerzas Armadas saudíes y que se rubricó el pasado año 2018 cuando ambas partes firmaron un contrato para la construcción de cinco corbetas que forman parte del Programa AVANTE 2200.

«Navantia botó las cinco unidades con una cadencia de cuatro meses entre cada una de ellas, lo que permitió alcanzar este hito en un tiempo récord de tres años», informa la compañía en el comunicado en el que también pone de manifiesto que «el programa incluyó la prestación de diversos servicios, como apoyo logístico integrado, formación operativa y de mantenimiento, suministro de Centros de Formación y Adiestramiento para el Sistema de Combate y el Sistema de Control de Plataforma de los buques, apoyo al ciclo de vida y sistemas para el mantenimiento de los buques en la Base Naval de Jeddah».

Debido al éxito de este acuerdo, en 2024 se llegó a un nuevo acuerdo para la construcción de tres corbetas más que sigue ahora con un nuevo pacto para el sostenimiento de toda esta flota de corbetas 2200 que están adaptadas para los requisitos de Arabia Saudí. «Ofrecen prestaciones avanzadas, excelente comportamiento en la mar, alta capacidad de supervivencia y aptitud para operar en condiciones de temperaturas extremadamente elevadas, como las de la zona del Golfo», describe Navantia sobre estas corbetas.