Estalla el malestar entre los dirigentes territoriales de Sumar: «Los afiliados se enteran de todo por la prensa»

OKDIARIO ha tenido acceso a los chats internos de la guerra civil que vive el Movimiento Sumar. La crisis abierta en la formación tras la salida de la hasta ahora coordinadora general, Lara Hernández, ha hecho aflorar un profundo malestar entre los dirigentes territoriales de Sumar. Los chats internos del partido reflejan que las críticas ya no se dirigen únicamente a la ex líder, sino también a la gestión de la dirección, a la falta de explicaciones sobre lo ocurrido y a la sensación de que la militancia ha sido apartada de las decisiones más importantes.

Las conversaciones, mantenidas en el grupo oficial de Telegram de enlaces territoriales de Movimiento Sumar, muestran la preocupación de numerosos responsables autonómicos y provinciales por el modo en que se ha gestionado la crisis interna. Varios de ellos lamentan que los afiliados hayan conocido los acontecimientos a través de los medios de comunicación y no mediante los canales oficiales del partido.

Una de las representantes territoriales resume ese malestar con un mensaje especialmente crítico: «Los silencios y la falta de claridad generan desconfianza entre las afiliadas». A continuación, añade que esa desconfianza se está percibiendo durante el proceso de elección de delegados para la Asamblea y reclama que la dirección ofrezca una explicación sobre todo lo sucedido.

Ese mensaje encuentra rápidamente respaldo entre otros dirigentes del partido. El enlace territorial de La Rioja afirma que tiene la impresión de que la retirada de las denuncias internas respondió a un acuerdo para evitar un conflicto mayor, aunque considera que las acusaciones que se realizaron en su momento no podían tomarse a la ligera. En su intervención recordó incluso la baja por ansiedad de una de las personas implicadas como prueba de la gravedad de la situación.

Las críticas también alcanzan a la forma en que la ejecutiva ha mantenido informados a los territorios. Fuera del grupo de Telegram, uno de los dirigentes territoriales asegura en redes sociales que tanto las bases como los responsables autonómicos solicitaron explicaciones desde el primer momento y que la respuesta de la dirección fue un «silencio sepulcral». Según denuncia, toda la información llegaba a través de la prensa mientras la ejecutiva evitaba pronunciarse ante la organización.

En ese mismo mensaje lamenta que la dirección estatal ignorara reiteradamente las peticiones de ayuda formuladas desde distintos territorios y sostiene que la anterior ejecutiva «ninguneó» a las organizaciones autonómicas. A su juicio, el hecho de que las explicaciones sólo hayan llegado cuando Lara Hernández abandonó sus responsabilidades políticas no hace sino aumentar el descontento interno.

Todo ello ha alimentado la percepción de que la crisis de Movimiento Sumar va mucho más allá del relevo en su dirección. Entre buena parte de los responsables territoriales se ha instalado la sensación de que la falta de comunicación, la opacidad y la ausencia de explicaciones han deteriorado la confianza de la militancia, hasta el punto de que muchos afiliados, según denuncian los propios dirigentes, «se enteran de todo por la prensa».