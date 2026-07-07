Los chats internos de la guerra civil en Sumar: «Lara quiere morir matando, su soberbia es más grande que su ego»

OKDIARIO ha accedido a los chats internos de la guerra civil del Movimiento Sumar en los que sus dirigentes acusan a la ex número 1 del partido Lara Hernández de «querer morir matando y de que la soberbia es más grande que el ego».

El partido que fundó la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha implosionado. La guerra interna ha dado lugar a un relevo en Sumar pilotado por Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, que han configurado una supuesta lista de unidad cuando la sensación de muchos miembros del partido es diferente.

La marcha de Lara Hernández ha provocado un terremoto sin precedentes. Miembros de su cuerda como Manuel Lago, Txema Guijarro y otros referentes territoriales que la apoyaban se han quedado fuera. Por el contrario, otras personas, la candidatura de Verónica Barbero y Rosa Martínez, han obtenido su lugar en la lista y no han dudado en cargar contra la dirección anterior en el grupo de Telegram oficial de enlaces territoriales de Sumar.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones de este chat de trabajo en el que se critica a Lara Hernández. La persona que inicia las críticas es José Luis Resuela, portavoz de Movimiento Sumar en Toledo, que envió una foto de la entrevista que Lara Hernández concedió al programa La Hora de la 1. «Hay gente que no sabe estar, ni sabe salir. Esta gira denunciando una campaña de desprestigio ¿Qué sentido tiene? Igual que dije que la filtración de carta de Laura me parecía mal, esto me parece fatal. Alguien que ha sido el máximo responsable de un partido, no puede hacerse un Felipe González», escribió José Luis Resuela.

Tras ello, Víctor Aristimuño, enlace de Sumar La Rioja contestó: «Sobre todo teniendo en cuenta el silencio sepulcral habido hasta antes de su salida». Carol Hevia, representante de Sumar Asturias, sigue la conversación y escribe: «Cuando se quiere morir matando y la soberbia es más grande que el ego pasan estas cosas. Que cierre bien al salir que luego pasa lo que pasa».

La conversación sigue y otra representante de Sumar escribe: «También es extraño que se hayan retirado las denuncias presentadas. Los silencios y la falta de claridad generan desconfianza entre las afiliadas. Se percibe al pedir candidatas a delegadas a la Asamblea y a los órganos de coordinación. Alguien, en el formato y en el momento que se vea oportuno, tendría que dar una explicación».

Después de leer este último mensaje, el enlace de Sumar en La Rioja contesta: «Tengo la sensación de que eso ha sido un acuerdo entre las partes por evitar daños mayores, pero no creo que las acusaciones hayan sido infundadas. Son algo muy grave y recordemos la baja por ansiedad. Esos temas no se hacen a la ligera».

Otro miembro de Sumar, llamado Demian Bianquetti, hace un llamamiento a pensar en el mañana: «A mí me vais a perdonar, pero yo es que estoy muy ilusionado mirando hacia el futuro. Ella hará lo que quiera y dará la versión que mejor le parezca y nosotras montaremos una Asamblea de 300 delegadas debatiendo y aplaudiendo. Y ya veremos qué pesa más para mejorar las cosas y cambiar el mundo».

«¿Quién es Lara? Yo es que estoy modo asamblea constructiva. Estoy con el que se queda, es decir con todas vosotras», responde seguidamente Lola Alcaide, la enlace de Sumar en Andalucía.

Tras ello, otra representante del partido que fundó Yolanda Díaz pide dejar el tema: «Por favor, compañer@s. Mantengamos este grupo centrado en las cuestiones operativas de nuestros territorios, que tenemos tod@s lío y si lo llenamos de ruido, pierde su función». «Toda la razón, perdón. Mea culpa», escribe José Luis Resuela, el portavoz de Movimiento Sumar que inició el debate.

Más críticas a Lara Hernández

Las críticas a Lara Hernández también se extendieron fuera del chat de Telegram. El enlace de Sumar en La Rioja Víctor Aristimuño puso mensajes en sus redes sociales en los que ponía en cuestión todo lo que estaba ocurriendo tras la marcha de Hernández.

«Lo que está haciendo Lara es de una impresentable increíble. Desde que saltó todo el asunto de Laura, tanto las bases como los enlaces territoriales, como el Grupo Coordinador pedimos explicaciones a la ejecutiva. Silencio sepulcral y toda info venía desde la prensa. Ahora fuera es cuando habla. No quería opinar públicamente por no meter más mierda al asunto. Pero visto lo visto… Esta ha sido la ejecutiva que ha ignorado y ninguneado a los territorios. Desde La Rioja pedimos en varias ocasiones ayuda desde estatal y se nos ignoró en varias ocasiones. Que cierre bien al salir», explicó.

Y prosiguió: «Que, ojo, no critico que se defienda y dé su versión. Todo el mundo tiene derecho a hacerlo. Pero es que es defensa y versión las pedimos de forma interna desde el primer día y no se dignó a decir absolutamente nada. En cambio, ahora que no tiene ya responsabilidad en el partido aprovecha y suelta todo lo que le apetece. Qué queréis que os diga. Eso la retrata más a ella que a quienes la denunciaron o quienes somos críticos con ella. Y no es por nada… Pero una persona no se coge baja por ansiedad por bulos y mentiras. Lo que sintió (nombre omitido) fue real».

Malestar total

Estos mensajes evidencian la guerra total que hay dentro del Movimiento Sumar. Fuentes internas del partido explican que también hay mucho malestar con la organización de la Asamblea porque conseguir delegados está siendo muy complicado. Además, señalan que la ayuda de 35 euros por delegado es una cantidad claramente insuficiente para cubrir los gastos.

El silencio y la falta de explicaciones están generando desconfianza entre los afiliados a los cuales no se les ha informado sobre la dimisión de Lara Hernández y se están enterando de todo por la prensa. El partido que fundó Yolanda Díaz está herido de muerte.