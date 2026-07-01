Sumar, la formación fundada por Yolanda Díaz, sufre un terremoto interno. Lara Hernández, la líder del partido tras suceder a la todavía vicepresidenta segunda del Gobierno, ha dimitido de todos sus cargos orgánicos y ha abandonado la militancia tras archivarse la denuncia contra ella por acoso laboral. Hernández se ha marchado denunciando una «campaña de desprestigio». Lo hace, además, a apenas 10 días del Congreso del partido.

La renuncia de la hasta este miércoles coordinadora de Sumar llega después de que la ex secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, denunciase a Hernández por «acoso laboral». La número dos del partido reflejó en una carta lo que ella consideraba «injusticias» que producen «impunidad». «Hablo de la falta de respeto que creo que la dirección de la que he formado parte ha cometido contra su gente, sus militantes, su organización», subrayó Moreno en la misiva en la que presentaba su dimisión.

Esta semana se ha archivado la denuncia que presentó internamente la persona que ocupaba la Secretaría de Organización contra Hernández y otros trabajadores del partido por falta de pruebas. «Hoy presento mi dimisión como cocoordinadora, de todas mis responsabilidades en los órganos y dejo desde hoy mi militancia en esta organización», ha indicado la coordinadora saliente.

La líder del partido magenta ha confesado haberse sentido «muy mal» en los últimos meses, tanto ella como su familia, y ha asegurado haber sufrido una serie de «mentiras» e «injurias». Hernández ha indicado que tiene «la conciencia tranquila» y ha negado los hechos de los que le acusaba su número dos: «Jamás he acosado a nadie». Aun así, ha tratado de aclarar que su «alejamiento» no tiene «nada que ver con el cansancio ni con la frustración».

Sin embargo, pese a que deja la primera línea de la política, ha aclarado que no la abandonará completamente. Hernández ha asegurado que trabajará para «la recomposición a fondo de un espacio de izquierdas».

En todo caso, la que hasta ahora lideraba la formación magenta retornará a la docencia: «He decidido volver a mi puesto de trabajo, profesora de filosofía en un instituto público».

Hernández se licenció en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (2004-2009) y tiene dos másteres por la misma institución académica, uno en Estudios Avanzados en Filosofía (2009-2010) y otro en formación docente (2010-2011). Habla cuatro idiomas y actualmente está contratada como personal eventual del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados.

La todavía dirigente de Sumar fue contratada 2016 como profesora de Filosofía en el colegio CEU San Pablo Montepríncipe, en Madrid, un centro de titularidad privada y de orientación católica. Ahora, presume de ser profesora en un «instituto público».

El futuro de Sumar se dilucidará en el próximo congreso extraordinario del partido, que tendrá lugar el próximo 11 de junio. Hasta ahora, la única candidatura que se ha presentado para relevar a Hernández al frente del partido fundado por Yolanda Díaz es la de la portavoz de la formación en el Congreso, Verónica M. Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.