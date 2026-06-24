Los obispos ponen al frente de Cáritas a un asesor de Sánchez y Yolanda Díaz que coordinó un informe contra Ayuso

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido situar al economista Luis Ayala Cañón al frente de Cáritas Española. La Comisión Permanente del episcopado aprobó este martes su nombramiento como nuevo presidente de la organización asistencial de la Iglesia, en sustitución de Manuel Bretón Romero, que ocupaba el cargo desde 2017.

Según informó la propia CEE, el nombramiento se produjo a propuesta de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana. Ayala, laico de la Archidiócesis de Madrid y catedrático de Economía Aplicada, asumirá ahora la dirección de una de las instituciones con mayor capacidad de influencia social y asistencial de España.

Sin embargo, la elección no pasa desapercibida por el perfil del nuevo presidente. Luis Ayala ha mantenido durante años una estrecha relación con entornos políticos e intelectuales próximos al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, participando en iniciativas, informes y proyectos impulsados por economistas vinculados a la izquierda y al actual Ejecutivo.

Del entorno socialista a presidir Cáritas

El nuevo presidente de Cáritas fue uno de los economistas que participaron en el informe sobre pobreza y desigualdad en Madrid utilizado políticamente contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. Tal y como publicó OKDIARIO, varios de los autores de aquel trabajo habían desempeñado previamente labores de asesoramiento para Pedro Sánchez o mantenían vínculos con el entorno del presidente del Gobierno.

Ayala también ha colaborado de forma habitual con la Fundación Alternativas, el principal laboratorio de ideas del ámbito socialista en España, una entidad por cuyos órganos y publicaciones han pasado destacados dirigentes y exdirigentes del PSOE.

Además, su nombre apareció vinculado al grupo de economistas que asesoraron a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la elaboración de algunas de sus propuestas económicas y sociales. Aquella colaboración provocó incluso tensiones entre expertos próximos al PSOE y el proyecto político de Sumar, en pleno proceso de reconfiguración de la izquierda española.

Su trayectoria académica ha estado especialmente centrada en cuestiones como la pobreza, la desigualdad, la redistribución de la renta y el Estado del bienestar, materias que han ocupado un lugar central en las políticas impulsadas tanto por los gobiernos socialistas como por los socios de coalición de Pedro Sánchez.

Un relevo con carga simbólica

La designación de Ayala llega en un momento especialmente sensible para Cáritas. La organización se ha convertido en los últimos años en una de las principales referencias del Ejecutivo a la hora de analizar el impacto social de la inflación, la crisis de la vivienda o el aumento de la pobreza entre determinados colectivos.

Por ello, el nombramiento de una figura identificada con posiciones próximas al ámbito socialdemócrata y a los círculos económicos vinculados al actual Gobierno añade una evidente dimensión política a una institución que tradicionalmente ha tratado de preservar una imagen de independencia respecto de los partidos.

La Conferencia Episcopal no ha realizado ninguna valoración política sobre la elección y se ha limitado a destacar la experiencia académica y profesional del nuevo presidente. No obstante, la llegada de Ayala supone un relevo de gran relevancia en una organización que gestiona cientos de millones de euros en programas sociales y que ejerce una notable influencia en el debate público sobre pobreza, exclusión y políticas asistenciales.

Con este nombramiento, los obispos entregan el timón de Cáritas a un economista cuya trayectoria ha estado ligada durante años a los círculos de pensamiento y asesoramiento más próximos al PSOE y al entorno político de Pedro Sánchez.