Más de la mitad de las 10.000 personas atendidas por Cáritas en Mallorca son inmigrantes irregulares. Este es uno de los datos que se extraen de la memoria de la entidad presentada este jueves en Palma por la directora de Cáritas Mallorca, Esther Romero, el administrador general, Joan Bassa, y el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

Romero ha resaltado que en Baleares la vivienda es «el epicentro de la desigualdad» y esto se refleja en que el 49,5% de las personas atendidas vivían en casas compartidas con gente sin ningún grado de parentesco (4,4 puntos por encima de 2024).

Esto convierte las viviendas en las que residen estas personas en «espacios de supervivencia», con una «falta de intimidad» y donde «los conflictos deterioran la salud física y mental de las familias».

En cuanto al perfil de las personas que han acudido a Cáritas el pasado año, cerca de 4.150 eran mujeres (500 menos que en 2024) y poco más de 2.800 eran hombres (unos 300 menos).

Aún así, cabe señalar que cerca de 10.200 personas se han acercado a Cáritas Mallorca este año.

El 57,2% de ellas son personas que se encuentran en situación irregular, cifra similar a la del año anterior (un 56%). Por nacionalidad, los demandantes de ayuda más numerosos son los colombianos (superan los 2.400), seguidos de los españoles (poco más de 1.300) y los marroquíes (casi 570).

En cuanto al tramo de edad más frecuente, es el de las personas con entre 36 y 65 años, ya que representan el 49% (dos puntos más que en 2024).