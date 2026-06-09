La ‘número dos’ de Sumar abandona el partido tras denunciar acoso laboral: «Sufrí ansiedad y tuve que medicarme»

«Defender este proyecto me provocó ansiedad crónica y medicación», con estas palabras Laura Moreno, la que fuera secretaria de Organización de Sumar, se despide del partido. Moreno ha decidido dimitir de su cargo enviando una carta al Grupo Coordinador de Sumar que ha hecho implosionar al partido que fundó la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

OKDIARIO ha tenido acceso a esta carta en la que la ya ex dirigente de Sumar denuncia una situación de conflicto interno que habría derivado en una baja laboral prolongada, atribuida por ella a presuntas conductas de acoso laboral por parte de la coordinadora general del partido, Lara Hernández.

«Nunca pensé que escribiría una carta como esta. Lo cierto es que es la primera vez que hago algo así y son varios los cargos de responsabilidad política de los que me he despedido. Hay quienes me han preguntado si escribir una carta como esta me produce satisfacción personal. En absoluto. Me habría producido satisfacción despedirme con el cariño intacto de la mayoría de la organización. Ese cariño ha sido fundamental para sanar en este tiempo de ausencia», escribe Laura Moreno en su misiva.

Y prosigue: «Con esta carta corro riesgos. Soy consciente de que hay gente que puede no entender mis motivaciones y puedo perder ese cariño. Lo siento de veras y espero que, al menos, eso no haga desaparecer el recuerdo de lo que hemos vivido juntas. Pero asumo los riesgos. Asumo los riesgos porque creo que es lo que debo hacer. El silencio ante lo que yo, humildemente, considero injusticias produce impunidad. Y lo peor de todo, acaba reproduciendo las injusticias. ¿Y de qué injusticias hablo? Hablo de la falta de respeto que creo que la dirección de la que he formado parte ha cometido contra su gente, sus militantes, su organización».

Aislada del partido

La que fuera dirigente de Sumar describe hasta siete episodios en los que fue aislada por el partido. Uno de ellos tuvo lugar cuando se produjo la Asamblea Constituyente de Illes Balears en octubre de 2025: «Recibí la orden de detener la constitución de asambleas territoriales por parte de la cocoordinadora. Recuerdo perfectamente esta conversación, porque respondí que yo particularmente no tenía competencias para hacer eso, ni ella tampoco, puesto que era un compromiso de la Asamblea recientemente celebrada. A esto, la cocoordinadora me preguntó en un volumen ciertamente elevado: ¿Reconoces la autoridad de Yolanda Díaz? en repetidas ocasiones. Le dije que sí, pero que no entendía la pregunta y, por suerte, no la desarrolló».

Otro episodio ocurrió a finales de noviembre de 2025 cuando el proceso constituyente valenciano estaba en marcha y se habían presentado dos candidaturas. «Tras la recogida de avales, que dio una ligera ventaja a la candidatura alternativa a la dirección saliente, la cocoordinadora convocó una reunión del Grupo Ejecutivo. […] Los actuales cocoordinadores excluyeron de la cocoordinación y de la ejecutiva a toda la candidatura alternativa. Hoy, meses después, el acta del sistema informático del proceso de votación que fue descartado en la ejecutiva de noviembre demuestra que la candidatura alternativa había ganado la votación. Un fraude sin precedentes e incompatible con los principios más elementales de la democracia interna de cualquier organización política».

«Lo que ha ocurrido es intolerable y no puede volver a pasar, pero no tiene por qué ser una sentencia de muerte», concluye la ex líder de Sumar pidiendo aprender de los errores. También ha oficializado su marcha del partido de Yolanda Díaz en su cuenta de Instagram, calificándola como «una etapa de cicatrices»,

La crisis de Sumar

La crisis interna de Sumar se ha agravado con la dimisión de Laura Moreno. Su marcha se produce en un contexto de fuerte división interna dentro de la organización, con posiciones enfrentadas respecto a la dirección política y orgánica del partido.

Fuentes consultadas aseguran que los trabajadores del partido también se quejan del trato que reciben Lara Hernández. «Todo parece indicar que se forzará una votación en la que Lara Hernández será defenestrada y Verónica Martínez, aupada», explican las mencionadas voces.

El que ya ha ocupado el cargo de la secretaría en funciones es Fabio Cortese, que se ha dedicado durante estos meses a la fontanería del partido. Fuentes consultadas aseguran que en Baleares incluyó en el censo personas que no existían para que la coordinadora actual ganase las primeras primarias autonómicas. También impuso una gestora Canarias.