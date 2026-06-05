Pérez Llorca suma 1,29 millones más para aliviar a las familias valencianas víctimas de la DANA

El Gobierno valenciano de Juanfran Pérez Llorca ha aprobado en su pleno de este viernes un aluvión de ayudas dirigidas a las familias y a las explotaciones agrarias para avanzar en la reconstrucción de la zona afectada por la DANA del 29 de octubre de 2024. La aprobación de estas ayudas se produce tras acordar con Vox lo que serán los presupuestos autonómicos para este 2026, en los que esta última formación se trazó como objetivos la prioridad nacional, la reforma fiscal y la vivienda, pero también culminar la reconstrucción de las zonas afectadas por la riada.

En concreto, el Gobierno valenciano ha aprobado el incremento de las ayudas destinadas a familias numerosas, monoparentales y vulnerables con menores a su cargo, además de a las familias acogedoras afectadas por la DANA. El aumento en esas ayudas asciende a un montante total de 1,29 millones de euros para familias monoparentales y vulnerables. De esa cantidad, 540.000 euros se destinarán a familias numerosas y monoparentales. Y otros 750.000 euros estarán destinados a familias vulnerables con menores a su cargo.

Las ayudas serán de 1.000 euros por familia en el caso de las familias numerosas. Y de 2.000 euros para las familias vulnerables con hijos menores de edad a su cargo. También se incrementan en 235.000 euros adicionales las ayudas a las familias acogedoras afectadas por la riada, con importes que alcanzan hasta los 6.000 euros por familia en función del número de menores acogidos cuando se produjo la DANA.

En el ámbito agrícola, el Gobierno valenciano ha aprobado 26,7 millones en ayudas directas para recuperar el potencial productivo de las explotaciones agrícolas que fueron afectadas por la DANA. Esa ayuda permitirá pagar 6.000 euros por hectárea replantada en parcelas con daño grave, para todos los cultivos leñosos, como cítricos, caqui, viña, viña en espaldera o fruta de hueso. Los beneficiarios tendrán que acreditar la factura de compra de un vivero autorizado para garantizar la sanidad vegetal. La ayuda tendrá efecto retroactivo. Es decir, que también podrán pedirla los que ya han efectuado la replantación.

Hay que recordar que, en septiembre de 2025, el Gobierno entonces presidido por Carlos Mazón acordó destinar otros 14 millones a la puesta en marcha de una nueva línea destinada a familias numerosas y monoparentales. En concreto, un total de 10.600 familias numerosas y otras 3.600 monoparentales que, en palabras del propio Carlos Mazón entonces: «Han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario no solo por recomponerse de la catástrofe». Y que recibirán 1.000 euros por cada unidad familiar.

Ese mismo día, Mazón anunció también la extensión del apoyo a todas las familias acogedoras, de modo que más de 380 recibirían directamente en sus cuentas hasta 6.000 euros en función de los menores que tengan acogidos. Para esta iniciativa, se movilizaron un total de 1,1 millones adicionales.