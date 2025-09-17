Mazón suma otros 35 millones en ayudas a familias y menores de la DANA frente la inacción de Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de ayudas «directas, sin burocracia ni papeleo» para las víctimas de la DANA de este 29 de octubre por un montante adicional de 35 millones de euros. Estas nuevas ayudas están dirigidas especialmente a familia e infancia. Y se suman a los 20 millones anteriormente movilizados por Mazón con el mismo objetivo (familia y hogar), hasta alcanzar un montante total de 55 millones de euros.

La agilidad de Mazón para conceder nuevas ayudas, sacar dinero de donde no lo hay para las víctimas y reforzar las líneas de colaboración contrasta con la lentitud con que fluyen otras ayudas, las del Gobierno de España. Y que el propio Mazón ha tildado de «más a remolque, como si costara ayudar e incluso culpando a los afectados», sin mencionar en ningún momento al Ejecutivo de Sánchez.

De los 35 millones anunciados, un total de 14 millones se destinan a la puesta en marcha de una nueva línea destinada a familias numerosas y monoparentales. En concreto, un total de 10.600 familias numerosas y otras 3.600 monoparentales que en palabras de Carlos Mazón: «Han tenido que realizar un esfuerzo extraordinario no sólo por recomponerse de la catástrofe». y que recibirán 1.000 euros por cada unidad familiar.

Además, en materia de alquiler, a los 14,7 millones de euros ya comprometidos por el Gobierno valenciano para este fin, se agregan otros 15 millones de euros extra. Esta cantidad permitirá que los más de 1.300 beneficiarios de esta ayuda a día de hoy, puedan ampliarla un año más, hasta el fin de 2026. También, se abre una nueva convocatoria para los que no pudieron pedir antes esta ayuda y quieran hacerlo ahora.

Mazón, también, va a extender el apoyo a todas las familias acogedoras, de modo que más de 380 van a recibir directamente en sus cuentas hasta 6.000 euros en función de los menores que tengan acogidos. Para esta iniciativa, de los 35 millones de euros que ahora se agregan se movilizan un total de 1,1 millones adicionales.

También, más de 375 familias con menores a su cargo con necesidades especiales en la zona DANA percibirán 2.000 euros adicionales. Y, otras 3.890 familias numerosas y monoparentales, que sufrieron daños, recibirán otros 1.000 euros extra a la propuesta inicial sin necesidad de efectuar trámite alguno.

Carlos Mazón ha advertido que todas estas líneas «no son suficientes» y se ha referido al «doble esfuerzo permanente de la Comunidad Valenciana» para ayudar a quienes lo necesitan y tener que cuadrar unas cuentas que el Gobierno de Pedro Sánchez «se empeña en descuadrar, ninguneando los recursos que el conjunto de ciudadanos de Valencia, Alicante y Castellón merecen».

Carlos Mazón ha advertido también que la Generalitat Valenciana no puede abordar la reconstrucción «en solitario», a la vez que ha destacado el compromiso del Ejecutivo que él preside para seguir estando «al frente» para que la recuperación «llegue a todos».