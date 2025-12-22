Vacaciones en Zarzuela: Leonor y Sofía se reencuentran y los Reyes preparan vuelta a la actividad

La Navidad ha llegado al Palacio de la Zarzuela. Los Reyes han puesto punto final a su agenda oficial de este año y se encuentran ya de vacaciones. Unas vacaciones muy esperadas en las que se han podido reencontrar con sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía ya han vuelto a casa para disfrutar de estas fiestas con sus seres queridos.

La heredera cerró su primera etapa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier el pasado fin de semana, justo después de haber realizado su primer vuelo en solitario. El viernes, la Casa de S.M. el Rey compartió una serie de imágenes y vídeos de la princesa de Asturias a lo largo de estos últimos meses de formación militar. Unas imágenes en las que se puede ver a Leonor a los mandos del Pilatus PC-21, surcando los aires sobre el Mediterráneo, así como durante toda la fase previa de instrucción en el aula y en el simulador.

La princesa practicando en el simulador. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

En el caso de la infanta Sofía, la hija menor de los Reyes también ha vuelto a casa después de varios meses centrada en sus estudios universitarios en el Forward College de Lisboa. La benjamina de la Familia Real ha estado yendo y viniendo desde la capital portuguesa para visitar a sus padres y participar en citas importantes -como el Día de la Hispanidad, los Premios Princesa de Asturias o los actos con motivo del 50 aniversario de la restauración-. Viajes exprés a Madrid que contrastan con las vacaciones de las que va a disfrutar ahora. De hecho, Sofía tendrá que incorporarse a las clases incluso más tarde que la princesa Leonor.

La vuelta a la actividad

De momento, la Familia Real tiene por delante varias semanas de descanso para disfrutar de las fiestas de manera tranquila y relajada. No se sabe si a lo largo de las próximas semanas los Reyes y sus hijas aprovecharán para hacer alguna escapada privada o aparecer en algún lugar de la geografía española, como ya hicieron el pasado año cuando visitaron un mercadillo en Catarroja. Lo que sí sabemos es que está previsto que la actividad se retome el 6 de enero con la Pascua Militar. Un acto con el que se da inicio a la agenda cada año y en el que es probable que participe esta vez también la infanta Sofía.

La Familia Real durante la Pascua Militar de 2025. (Foto: Gtres).

Una Navidad difícil

La llegada de la Navidad al Palacio de la Zarzuela este año va a estar marcada por una triste noticia. Hace unos días falleció la princesa Tatiana Radziwill, prima de la Reina Sofía y uno de sus mayores apoyos. Para la madre del Rey Felipe, Tatiana ha sido una de sus personas de confianza a lo largo de los años, desde su infancia. La hemos visto habitualmente en Mallorca durante los veranos de la Familia Real en la isla, junto a su marido, el doctor Fruchaud, así como con la princesa Irene. Los cuatro solían aprovechar la temporada estival para hacer planes juntos, a veces también con los Reyes y sus hijas.

Tatiana Radziwill, doña Sofía y la princesa de Asturias en Palma. (Foto: Gtres)

Los últimos meses están siendo muy complicados para la Reina Sofía. La madre del Rey ha tenido que hacer frente a la publicación de las memorias del Rey Juan Carlos, al delicado estado de salud de su hermana y ahora a la muerte de su querida prima.