La agenda privada de la infanta Sofía antes de reunirse con su familia en Zarzuela

La infanta Sofía está a punto de despedir su primer trimestre como universitaria en la Forward College de Lisboa. Una etapa realmente emocionante y repleta de cambios que vive con la máxima ilusión. Allí, la joven disfruta de un estilo de vida bastante tranquilo y similar al de cualquier otro estudiante, alojada en la residencia universitaria Xior Benfica, que se encuentra muy bien comunicada, y en la que tiene acceso a gimnasio, biblioteca, jardín privado y protegida con fuertes medidas de seguridad.

Pero, antes de volver a casa por Navidad, la joven puede disfrutar de la llamada «Semana del Bienestar», una iniciativa que combina actividades de autocuidado físico, emocional y social. Una jornada muy especial para todos los alumnos, y en la que el centro se dedica a promover la calma, la reflexión y la positividad.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

La infanta Sofía disfruta de la ‘Semana del Bienestar’

Tal y como refleja su filosofía, dicho programa está enfocado en «cultivar la vida y el mundo que queremos ver mañana». Justo por eso, desde la Forward College de Lisboa ofrecen propuestas enfocadas en «reforzar la inteligencia cognitiva, emocional y práctica de los estudiantes». De esa forma, consiguen también fortalecer la unión entre los alumnos y pueden despedir el trimestre por todo lo alto.

De ahí, que se propongan actividades temáticas que cambian cada día; desde «brunchs» orientados a mejorar el estado de ánimo, hasta sesiones de meditación, retos deportivos, celebraciones inclusivas o encuentros colectivos.

La infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

De hecho, la propia universidad se encarga de ambientar cada rincón del campus al máximo, para conseguir transmitirles precisamente esa energía; con aromaterapia para relajarse, pizarras donde anotar marcas personales o rincones de descanso. De hecho, esta iniciativa estaría muy en sintonía con el propio interés que siempre muestra la reina Letizia por el cuidado de la salud mental.

De igual modo, cada día estaría enfocado en un interés diferente; desde elevar el ánimo, a recargar energías y actividades que les permitan «prosperar juntos». Una jornada realmente inolvidable para la infanta Sofía, tras la cual podrá volver reunirse con los Reyes Letizia y Felipe VI en Zarzuela, y también con su hermana, la princesa Leonor.

Un reencuentro muy esperado en Zarzuela

Pese a lo unidas que han estado siempre las hermanas, cada una se ha visto obligada a tomar caminos separados. Y es que la heredera al trono está completamente volcada con su formación militar. Actualmente, Leonor afronta su última etapa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia), mientras que a la infanta Sofía le toca volver a Portugal para el segundo trimestre del curso.

La infanta Sofía saludando desde un coche. (Foto: Gtres)

De momento, no sabemos si la infanta Sofía atenderá algún acto institucional durante estas semanas de descanso o si estará presente en la Pascua Militar del próximo 6 de enero. De hecho, la última vez que hemos podido ver a la joven en público fue el pasado 22 de noviembre, cuando acudió junto a sus padres y su hermana la comida privada celebrada en el Palacio de El Pardo por los 50 años de la restauración de la monarquía. Ocasión, en la que pudo reunirse con su abuelo, Don Juan Carlos, y también con el resto de la familia.