La infanta Sofía acapara todas las miradas gracias a su look para las entregas del Toisón de Oro

La infanta Sofía está estudiando Relaciones Internacionales en Lisboa y después tiene previsto viajar a otras ciudades como París o Berlín. Sin embargo, sigue muy pendiente de los compromisos de su familia, por eso se ha trasladado hasta Madrid para asistir a la entrega del Toisón de Oro. Su padre, el Rey Felipe, le otorgará este reconocimiento a doña Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución, Miquel Roca y Miguel Herrero.

Como no podía ser de otra forma, la infanta Sofía ha vuelto a demostrar que ha heredado el talento de su madre para sorprender a la gente a través de sus estilismos. En esta ocasión, se ha decantado por un conjunto en tonos oscuros porque su objetivo no era acaparar todos focos, a pesar de que es algo que ha conseguido nada más poner un pie en el Palacio Real, espacio donde ha tenido lugar la ceremonia.

La Familia Real durante la ceremonia del Toisón. (Foto: Gtres)

La Familia Real ha llegado alrededor de las 10:00 horas. La infanta Sofía y la princesa Leonor iban en el mismo coche y, gracias a las imágenes a las que ha tenido acceso LOOK, podemos confirmar que las hermanas estaban tranquilas, relajadas y saludando a su querido pueblo.

Un look muy acertado

No es la primera vez que la infanta Sofía demuestra que tiene mucho estilo, pero en esta ocasión se ha superado. Ha apostado por un dos piezas oscuro, la parte de arriba ligeramente más clara que la de abajo. El top era muy original, pues tenía un escote asimétrico que dejaba uno de los hombros al descubierto. Sin duda, una elección que confirma que está pendiente de las últimas tendencias.

La infanta Sofía con la Reina Letizia. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede preciar gracias al material firmado por la agencia Gtres, la hermana de la princesa ha apostado por un conjunto de Vogana que ha captado todas las miradas durante la entrega del Toisón de Oro. Ha elegido el top Orion y el pantalón Gaby, dos piezas que figuran entre los superventas de la firma esta temporada. Combinados, crean un look equilibrado y moderno que destaca por su sencillez elegante y por la frescura que suele acompañar los estilismos de la hija menor de los reyes.

La infanta Sofía en la ceremonia del Toisón de Oro. (Foto: Gtres)

El top, confeccionado en un tejido jaspeado azul marino está confeccionado con una tela que es muy propia para esta época del año. Incluye forro interior y un cierre de cremallera invisible en la espalda, lo que aporta un acabado pulido. El pantalón que completa el conjunto está realizado en un tejido fluido en azul noche, con talle alto cierre frontal de botón y cremallera, una combinación que aporta movimiento y mantiene la línea sofisticada del look.

En cuanto a los accesorios, Sofía ha vuelto a recurrir a su sello más personal: los zapatos planos. En esta ocasión, ha optado por unas bailarinas destalonadas en negro con acabado efecto charol y tira trasera. Respecto al maquillaje, ha preferido mantener su estilo natural, con la melena suelta en ondas suaves y un maquillaje discreto que realza el rubor de las mejillas, un toque juvenil que armoniza con el conjunto.