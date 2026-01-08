Mary y Margarita de Dinamarca reivindican el vínculo con Groenlandia en un momento de tensión con EEUU

Después de la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump ya ha expresado que entre sus planes se encuentra dar nuevos pasos para asumir el control de Groenlandia. Una isla de gran tamaño que, geográficamente se encuentra en América del Norte, pero que está política y culturalmente vinculada a Europa -no a la Unión Europea- a través de Dinamarca.

El presidente estadounidense nunca ha ocultado sus deseos de hacerse con la isla por la importancia estratégica que tiene para Estados Unidos, tanto que está dispuesto a comprarla. No sería la primera vez que se hiciera algo así, de hecho, Estados Unidos ya compró Alaska a Rusia en 1867 y a principios del siglo XX Estados Unidos compró las Indias Occidentales Danesas (actualmente las Islas Vírgenes Estadounidenses) a Dinamarca por 25 millones en oro para evitar que las quedaran bajo control alemán.

Donald Trump delante de un rótulo de Groenlandia. (Foto: Gtres)

El interés de Donald Trump por Groenlandia no es algo nuevo en Estados Unidos, es más, en 1946 Harry Truman intentó sin éxito comprar la isla a Dinamarca para que sirviera de base defensiva ante la Unión Soviética en medio de la Guerra Fría. Antes de eso, en pleno siglo XIX, el entonces secretario de Estado William H. Seward ya planteó la idea de la compra de Groenlandia e Islandia tras la adquisición de Alaska.

Paisaje de Groenlandia. (Foto: Gtres)

Los gestos de Mary y Margarita

Aunque los miembros de la realeza no pueden pronunciarse sobre cuestiones políticas, en medio de esta delicada situación tanto la actual reina Mary de Dinamarca como su suegra, la reina Margarita, han aprovechado para hacer una serie de guiños que pueden interpretarse como una estrategia para reivindicar la relación entre Groenlandia y Dinamarca.

En el caso de la esposa del rey Federico X, en uno de los primeros actos del nuevo año Mary apostó por recuperar de su armario un vestido con una fuerte carga simbólica en estos momentos. La reina acompañó a su esposo a la recepción que se ha celebrado con motivo del año nuevo con oficiales de las Fuerzas Armadas y la Agencia de Gestión de Emergencias. Una cita a la que también han asistido otros miembros de la realeza, como es el caso del príncipe Joaquín.

Mary de Dinamarca con un vestido dorado. (Foto: Gtres)

Para esta cita, la reina rescató un precioso vestido de gala de color blanco con detalles brocados en dorado. Un diseño que la australiana estrenó en el primer viaje a Groenlandia que ella y el rey Federico hicieron tras la abdicación de la reina Margarita. El modelo es de la firma estadounidense Tery Jon by Ricky Freeman y no parece ni mucho menos casual que Mary haya decidido llevarlo justo cuando Trump ha insistido en la importancia estratégica de Groenlandia para Estados Unidos.

La reina Margarita de Dinamarca con una tiara de oro. (Foto: Gtres)

En cuanto a la reina Margarita, también ella ha querido hacer un guiño a la isla. En su caso ha sido a través de las joyas. La madre del rey Federico lució en la recepción de año nuevo la tiara Naasut. Una exótica pieza de color dorado que las autoridades de Groenlandia le regalaron por su Jubileo de Rubíes en 2012. Esta pieza fue realizada por Nicolai Apple con oro de la mina groenlandesa de Kirkespidalen y su nombre significa flor en el idioma de la isla.