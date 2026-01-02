Federico y Mary de Dinamarca protagonizan la primera cita royal del 2026 con su tradicional cena de Año Nuevo

Como marca la tradición, con la llegada del Año Nuevo, la Casa Real danesa se convierte en la primera monarquía europea en inaugurar el calendario oficial con una cena de gala. Se trata de uno de los acontecimientos más emblemáticos de su agenda institucional, con una velada marcada por el estricto protocolo y la solemnidad que caracteriza a la corona mencionada. El acto tiene lugar en el Palacio de Amalienborg y reúne a destacadas figuras del ámbito diplomático, político y social, consolidándose año tras año como una cita imprescindible para el país.

«El año comienza con una gran fiesta en la casa real danesa, cuando Sus Majestades, el Rey y la Reina te invitan a un relevo de año en Amalienborg», ha escrito la familia real en su perfil oficial de Instagram junto a un vídeo que resume los momentos más emblemáticos de la cena de gala de Año Nuevo, donde destacaron discursos y detalles que no pasaron desapercibidos por estar cuidadosamente elegidos para la ocasión. Como por ejemplo, el menú gastronómico que disfrutaron, compuesto por sopa de coliflor, cangrejos de Groenlandia, crema de mejillones o pato salvaje. Sin olvidarnos del postre, formado por un pastel de nueces con limones encurtidos, procedentes del castillo de Fredendborg.

La reina Margarita, los príncipes Joaquín y Marie, el príncipe Christian y la princesa Benedicta fueron solo algunos de los royals que se dieron cita en esta especial cena, a la que acudieron, como no podía ser de otra manera, con sus mejores galas. Federico y Mary de Dinamarca fueron los últimos en llegar y, más allá de su saludo a todos los presentes, lo cierto es que el look de la reina consorte acaparó las miradas de todos los invitados, convirtiéndose en el protagonista de la entrada de los dos anfitriones de la noche.

El estilismo de Mary de Dinamarca

Para la ocasión, Mary de Dinamarca ha decidido lucir un estilismo reinventado, transformando el vestido que lució en 2017 en otro completamente único, haciendo incluso que pareciera nuevo. Se trata de un diseño del danés Jesper Høvring, uno de sus modistas favoritos para estas grandes galas. La prenda original poseía un cuello cerrado y, este 1 de enero, la reina lo ha cortado por encima del pecho y le ha añadido unas mangas y un cuello de encaje en color beige, a juego con el resto del vestido. Sin duda, este movimiento ha reforzado aún más el apoyo que mantiene la reina a la moda sostenible desde hace años.

Las joyas que ha elegido para la especial velada tampoco han pasado desapercibidas. Y es que, centrándose en la sencillez que ha querido transmitir en todo momento, ha acompañado su vestido con una discreta tiara de su joyero hecha con diamantes y unos pendientes a juego.