Después de las vacaciones privadas, los reyes de Dinamarca se encuentran disfrutando de un crucero a bordo del yate real Dannebrog. Unos días en los que están recorriendo diferentes zonas del país y que nos están dejando preciosas imágenes para el recuerdo. Después de las polémicas de los últimos años, la pareja se encuentra en un buen momento y está derrochando complicidad y buena sintonía durante este viaje tan especial.

Tanta complicidad que incluso han protagonizado una divertida anécdota que ha acaparado la atención de los medios en Dinamarca y en otras partes del mundo. En la primera jornada del crucero, Federico y Mary aprovecharon para pasear por unas dunas costeras y disfrutar de los encantos que ofrece uno de los enclaves más especiales del norte del país: Rabjerg Mile, ubicada entre Skagen y Frederikshavn.

La casa real compartió a través de las redes sociales algunas fotografías de los reyes disfrutando descalzos en las dunas, mostrando su imagen más natural. Ahora, gracias a la prensa nórdica hemos podido saber que en este entorno idílico y mientras posaban para los fotógrafos, la australiana aprovechó para hacerle una curiosa pregunta a su marido.

Mientras el monarca rodeaba con el brazo a su esposa por la cintura, la reina Mary no dudó en preguntarle si se besaban. Al fin y al cabo, el entorno se prestaba a fomentar una atmósfera de complicidad e intimidad. Sin embargo, la pregunta de su esposa dejó fuera de juego al rey Federico X, que, en lugar de responder de manera afirmativa, comenzó a reírse.

El matrimonio prefirió mantener la compostura y no se besó ante las cámaras, no sabemos si por pudor o porque al rey la pregunta de su esposa le dejó completamente desconcertado. Sin embargo, según algunos testigos presenciales del momento, el comentario de la australiana ayudó a suavizar las formalidades y a relajar el protocolo.

Los gestos de cariño en público

Aunque no existen normas escritas que prohíban los gestos de cariño entre miembros de las diferentes familias reales, lo cierto es que no es nada habitual que los royals se dediquen besos o abrazos en actos oficiales, salvo ocasiones concretas. Estos protocolos son especialmente estrictos en el caso de los miembros de la familia real británica, de quienes se suele decir que son más cariñosos con las mascotas que entre ellos.

No obstante, en ocasiones sí que vemos a algunas parejas del brazo o de la mano, y tampoco faltan las miradas cómplices. Los besos en la mejilla sí que se ven de vez en cuando, en saludos o despedidas, pero en los labios es muy poco frecuente. Solamente hay que recordar el recatado beso de los Reyes don Felipe y doña Letizia tras su boda en Madrid o el de los propios Federico y Mary de Dinamarca tras la proclamación en enero de 2024. Un beso, por cierto, cargado de simbolismo, no solamente porque fue el primero como reyes, sino porque sobre la pareja aún pesaba la sombra del escándalo de Genoveva Casanova.