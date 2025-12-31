Primeras imágenes de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025

Ha vuelto a ocurrir: Cristina Pedroche ha impresionado a todos los telespectadores con una nueva apuesta para dar las Campanadas 2025 en la Puerta del Sol. Solamente ella podía convertir la noche de las uvas en la más esperada del año y no por ser la última, sino porque la expectación por descubrir su arriesgado y transgresor vestido es máxima. Tanto es así que se ha convertido en un acontecimiento nacional que no hace más que disparar la audiencia de Antena 3, que ha sabido mantenerla como rostro visible de la velada con el fin de ganar adeptos. Este año cumple su doceava edición, la de «12 años, 12 uvas, 12 vestidos y 12 campanadas», una cifra muy representativa que podría marcar el «cierre de un ciclo», tal y como ella ha referido en redes sociales, aunque ha deseado que esto no cese y seguir cada Fin de Año con los españoles.

Como no podía ser de otra manera, «lo ha dado todo» y prueba de ello es el look con el que ha deslumbrado en el balcón del céntrico enclave madrileño acompañada de su fiel compañero en las 10 últimas emisiones de esta cita, Alberto Chicote, de impecable smoking oscuro. Cabe destacar que la primera vez que protagonizó esta cita, su compañero fue Frank Blanco y su mensaje llegó a la sociedad a través de La Sexta. Desde entonces, lo cierto es que el 31 de diciembre se vive de otra manera y todo el mundo está pegado a la pantalla minutos antes de las 12 para ser testigos del gran momento.

Primeras imágenes de Cristina Pedroche en las Campanadas. (Foto: Atresplayer)

En un primer instante y siguiendo la tradición, la de Vallecas ha aparecido en escena con una prenda que tapaba por completo su apuesta, que se ha mantenido en secreto casi hasta que el carrillón ha marcado el inicio de los últimos minutos de 2025. En el momento en el que se ha despojado del manto, confeccionado con piezas que hacían homenaje a sus anteriores apariciones en el emblemático balcón, ha impactado a todos aquellos que la siguen desde sus casas con un impresionante vestido mini repleto de delicados cristales.

Los vestidos de Cristina Pedroche

A lo largo de estos 12 años, la televisiva ha revolucionado la sociedad, ansiosa por conocer qué estilismo será el elegido para deslumbrar en la noche más especial y, ahora, más esperada del año. Sus arriesgadas y secretas apuestas han conseguido convertir la velada del 31 de diciembre en una de las más significativas. Junto a su estilista Josie, deja con la boca abierta a todos los que despiden el año con ella en la televisión y no es para menos si analizamos las últimas ideas del dúo y sus colaboradores.

El vestido de las Campanadas 2024 de Cristina Pedroche. (Foto: Redes sociales)

Desde que ha comenzado con este reto, Cristina Pedroche se ha convertido en una auténtica musa del mundo de la moda y ha innovado con elecciones llevadas a cabo con mucha conciencia. Una de las más impactantes, sin lugar a dudas, fue el año pasado cuando portó con orgullo un traje confeccionado con leche materna solidificada en honor a la maternidad, a su hija Laia y a todas esas madres que dan el pecho a sus vástagos.

Algunos vestidos de Cristina Pedroche. (Foto: Antena 3)

La responsabilidad medioambiental también formó parte del proyecto de Pedroche, cuando optó por colaborar con Greenpeace y se enfundó en una recreación de un traje de ninfa acuática. De la misma manera, ha roto barreras y dado los primeros pasos en la pequeña pantalla en cuanto a técnicas innovadoras se refiere, siendo la primera en utilizar la del body painting para dar las Campanadas; ha defendido una calva postiza, transparencias imposibles, un bikini de flores y hasta un vestido con forma de mascarilla en 2020, año de la pandemia mundial del coronavirus, materializado por la firma española Pedro del Hierro.

Cristina Pedroche en las campanadas de 2022. (Foto: Redes sociales / @cristipedroche)

Si bien es cierto que sus atuendos no son aptos para todos los gustos, el papel de Cristina Pedroche bajo la dirección creativa de Josie han servido, entre otras cosas, para dar voz a modistos y diseñadores españoles que han tenido la suerte de formar parte de estos capítulos de Atresmedia. Un reto de valor incalculable que habrá marcado, a todas luces, un antes y un después en su carrera artística.