Alberto Chicote destapa un nuevo dato del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas

En 2014, Cristina Pedroche asumió el reto de dar las Campanadas de La Sexta y tuvo tanta repercusión que Atresmedia ha apostado por ella desde entonces. Su pareja profesional es Alberto Chicote, quien está encantado de realizar esta misión tan importante. En las últimas horas ha dado unas declaraciones que dejan al descubierto nuevos datos sobre el famoso vestido de la presentadora. Sus confesiones han sido interesantes, pues ha prometido que él está al margen de todo el proceso creativo y que descubre el traje al mismo tiempo que la audiencia.

Alberto Chicote ha explicado que este 2025 es un año especial porque Atresmedia ha apostado por ellos para despedir el año en todas las cadenas del grupo, por eso el vestido de Pedroche tendrá un significado extra. Según dice, no sabe cómo lo conseguirá, pero está seguro de que dejará al público sin saber qué decir: «Cristina se lo curra muchísimo, siempre está pendiente de hacer algo importante y espectacular. Y, aunque parezca que no puede cada año, superarse lo hace, así que estoy convencido de que este año, que encima es tan especial, lo va a lograr seguro».

El nuevo vestido de Cristina Pedroche

Alberto Chicote ha estado en el evento que Atresmediaplayer ha organizado en Gran Canaria y ha aprovechado para confirmar que está encantado de trabajar con Cristina Pedroche. Cada uno tiene su espacio y él no quiere meterse en nada para no destripar ningún secreto, pero cuando ya está todo preparado le ofrece su ayuda por si necesita algo cuando están en directo.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote en las campanadas de 2024. (Foto: Antena 3)

«Nunca veo el traje de Cristina antes, lo veo según lo veis vosotros»., ha comentado con total naturalidad. Y después ha añadido: «No quiero verlo antes y ella siempre dice que le gusta mucho verme la cara cuando le ayudo a quitarse la capa o se la quita ella directamente».

Chicote es consciente del empeño que pone la presentadora para cumplir con las expectativas. Sabe que es un día especial para ella y tampoco quiere meterla presión. «Yo creo que no le digo nada más allá de: Cristina, ¿cuánta ayuda te va a hacer falta? Hay años que me dice, pues mira, me vas a tener que ayudar con esto o aquello y otros que me dice: pues nada, no te preocupes».

Cristina Pedroche en las campanadas de 2020. (Foto: Redes sociales)

Lo más importante de todo esto es que la mujer de Daviz Muñoz está muy a gusto. Hay que recordar que ha sido madre de su segundo hijo y que atraviesa un momento profesional pleno, algo de lo que Chicote se alegra profundamente: «Yo la veo feliz cuando me la he encontrado, así que bien».

Chicote, sin miedo a la competencia

Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentarán las próximas Campanadas. (Foto: RTVE)

Este año, TVE ha puesto las Campanadas en manos de Silvia Abril y Andreu Buenafuente, pero Chicote no tiene miedo. Asegura que lo único que le importa es hacer bien su trabajo, que todo salga en orden y que el público se quede a satisfecho.

«¡Qué profesionales! No me esperaba que dieran las Campanadas porque no estoy pendiente de eso. Tanto Cristina como yo estamos pendientes de nuestro trabajo, de nada más, pero ellos son grandes profesionales», comenta al respecto.

Para cerrar la entrevista que le ha dado a la agencia Gtres, ha compartido cuál es su deseo para el próximo año: «He tenido mucho trabajo así que feliz. Al 2026 le pido el mismo trabajo, si puede ser un poco más mejor».