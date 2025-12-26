Las Navidades de 2025 han tenido un significado muy especial para Fran Rivera y Lourdes Montes, que este año han vivido las fiestas convertidos oficialmente en familia numerosa. El nacimiento de su tercer hijo en común, Nicolás, el pasado 9 de abril, ha marcado un antes y un después en la vida del matrimonio, que ha afrontado estas fechas con una mezcla de ilusión, emoción y un fuerte sentimiento de unión familiar. El pequeño, que ya ha cumplido ocho meses, ha sido sin duda el gran protagonista de unas celebraciones cargadas de simbolismo.

Fieles a la tradición, Fran y Lourdes decidieron pasar la Nochebuena en Sevilla, concretamente en casa de Lourdes Parejo, madre de la diseñadora. Allí se reunieron numerosos miembros de la familia materna: hermanos, tíos y primos que no quisieron perderse una cita tan señalada. Lourdes compartió algunos de los momentos más entrañables de la velada en redes sociales, acompañando las imágenes con un mensaje lleno de cariño: «Un año más, familia Parejo, inigualables», reflejando el orgullo y la felicidad de reencontrarse alrededor de la mesa en una noche tan especial.

La cena tuvo además un marcado carácter musical. Entre los asistentes se encontraban los hijos del cantante José Manuel Soto: Jaime y Marcos, que forman el dúo «Mi hermano y yo», y Rocío Soto, que puso la nota más emotiva de la noche cantando y tocando la guitarra para el benjamín de la familia. Nicolás, atento y tranquilo, disfrutó de su primera Nochebuena rodeado de voces familiares. «El debut de Nico, qué suerte que te cante Rocío Soto Parejo», escribía Lourdes, visiblemente emocionada al ver a su hijo vivir ese momento tan especial.

La Navidad ha sido doblemente especial para los Montes, ya que la hermana de Lourdes, Sibi Montes, también se ha estrenado como madre recientemente. Su hijo Mateo nació el pasado 17 de agosto, convirtiendo estas fiestas en unas Navidades llenas de bebés y primeras veces. Como suele decirse, una Navidad con niños siempre es más Navidad, y en esta ocasión la casa estuvo llena de risas, juguetes y una energía muy especial.

Tras la celebración, ya entrada la madrugada, Fran y Lourdes abandonaron la casa familiar acompañados de sus tres hijos. Carmen, de 10 años, y Curro, que cumplirá 7 el próximo 9 de enero, salían felices cargados de regalos: él con un escudo del Capitán América y varias espadas, y ella con una diadema navideña y bolsas repletas de juguetes. Fran, por su parte, se encargaba de llevar todo lo necesario para el pequeño Nicolás, mientras Lourdes no ocultaba su sonrisa de felicidad.

En esta ocasión no estuvo presente Tana Rivera, la hija mayor de Fran, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo, aunque el torero siempre ha destacado la buena relación entre todos los hermanos. Para Fran, estas fiestas han tenido un valor emocional añadido. «La primera Navidad de un hijo siempre es bonito», confesó, subrayando que lo verdaderamente importante es «estar en familia, tener muchas risas y mucho cariño». Como broche final, compartió un deseo sincero: «Que todo el mundo tenga una vida magnífica».