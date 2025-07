Sibi Montes atraviesa una de las etapas más especiales y significativas de su vida. Discreta, elegante y siempre cercana a su familia, la hermana menor de Lourdes Montes está esperando su primer hijo y no puede ocultar la felicidad que le embarga. Aunque alejada del foco mediático que sí acompaña más habitualmente a su hermana, en los últimos meses Sibi ha dejado entrever, a través de eventos familiares y apariciones puntuales, cómo vive este momento tan especial.

Durante un bautizo reciente al que acudió este 17 de julio rodeada de sus seres queridos, Sibi fue preguntada por su estado y, con una sonrisa serena, confirmó que todo marcha bien: «Bien, bien, todo bien, gracias», dijo, sin perder esa calidez que la caracteriza. Su embarazo avanza con normalidad, y aunque no ha querido compartir demasiados detalles, sí ha expresado su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

Sibi Montes en Sevilla. (Foto: Gtres)

El nacimiento de su bebé está previsto para finales de este año, y llegará apenas unos meses después del nacimiento del tercer hijo de su hermana Lourdes con Francisco Rivera, que tuvo lugar recientemente. La familia Montes, por tanto, vive un 2025 lleno de motivos para celebrar, con la llegada de dos nuevos miembros que reforzarán aún más los lazos familiares. Se desconoce aún el sexo del bebé y el nombre elegido, ya que Sibi prefiere mantener estos detalles en el ámbito privado. Lo que sí ha dejado claro es que está disfrutando de esta nueva etapa con ilusión, serenidad y una enorme gratitud por todo lo que está viviendo.

Una vida lejos del foco mediático, pero con proyectos propios

A diferencia de Lourdes, Sibi ha apostado siempre por un perfil más discreto. Sin embargo, esto no significa que su vida haya estado alejada de la actividad o del éxito. Licenciada en Psicología, ha orientado su carrera profesional hacia el ámbito clínico, pero también ha desarrollado una faceta como coach motivacional. En entrevistas recientes, ha explicado cómo su trabajo se centra en ayudar a los demás a alcanzar un mayor bienestar emocional, y cómo la maternidad se suma a su momento de plenitud. «Estoy en un momento muy bonito de mi vida. Profesionalmente me siento estable y feliz, y ahora estoy viviendo esta experiencia del embarazo con mucha ilusión. Me siento acompañada, tranquila y con ganas de todo lo que está por venir», comentaba en uno de los eventos familiares recientes.

Lourdes Montes y su hermana Sibi en la feria de Sevilla. (Foto: Gtres)

Su entorno más cercano asegura que Sibi está volcada en su bienestar y en prepararse para la llegada del bebé. Su pareja, Álvaro Sanchís, con quien mantiene una relación estable desde hace varios años, se ha convertido en su principal apoyo durante estos meses, acompañándola en todo momento y participando activamente en los preparativos. También se suma aquí Lourdes Montes. A pesar de sus diferencias de estilo de vida y visibilidad pública, ambas hermanas se han mantenido siempre unidas y apoyándose mutuamente en sus proyectos personales y familiares. Lourdes, que ya es madre de tres hijos junto al diestro Francisco Rivera, ha sido un gran apoyo para Sibi durante el embarazo, ofreciéndole consejos prácticos y compartiendo con ella su experiencia como madre.