Amador Mohedano ha reaparecido tras la impactante imagen que compartió su hija Chayo en la que aparecía visiblemente desmejorado y luciendo una excesiva delgadez que hizo saltar todas las alarmas. Además, llamó aún más la atención ya que hace solo un mes, acompañó en perfecto estado a su sobrino, José Fernando Ortega, al último adiós de Michu. Tras la sorprendente foto publicada por su hija en común con Rosa Benito, el ex manager de La más grande no dudó en poner fin a las especulaciones sobre su estado de salud. Asimismo, en las últimas horas ha vuelto a aparecer en un posado familiar y que nada tiene que ver con el primero mencionado.

Amador reaparece en redes sociales

En los últimos meses, Amador ha afrontado serios problemas de salud que le han obligado a permanecer ingresado durante un tiempo en un hospital de Jerez de la Frontera, -el centro médico más cercano de Chipiona, donde vive-. Desde que hace varias semanas acudiera a la clínica andaluza, no había existido una foto de Mohedano, hasta hace unos días.

Amador Mohedano. (Foto: RRSS y Gtres)

Su aspecto físico hizo, aparentemente desmejorado, rápidamente saltó a los medios. Sin embargo, para terminar con la polémica, solo horas después él mismo rompió su silencio en TardeAR, donde no dudó -en una llamada telefónica- en aclarar los rumores sobre su estado de salud: «Mi hija hace una foto con toda su buena intención, la ha puesto en las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante… Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha molestado estos días de atrás, pero estoy bien». Además, fiel a su sentido del humor, no dudó en bromear sobre su peso actual: «Me he quedado más delgado, lo sé, estoy como cuando vine de la isla -refiriéndose a Supervivientes-«.

Amador Mohedano reaparece en las redes de Gloria Camila. (FOTO: REDES SOCIALES)

Tras sus declaraciones, fue su sobrina Gloria la que achacó que su aspecto se debía a que en «el hospital no pudo comer sólido, solo líquidos». Ha sido precisamente la hija de Ortega Cano la que, en las últimas horas, ha compartido una imagen junto a su tío en la que ha dado cuenta que Amador esta visiblemente recuperado en comparación con la foto que subió su prima Chayo.

La reacción de Rosa Benito

Una de las personas más buscadas en las últimas horas tras la impactante imagen de Amador ha sido Rosa Benito. La ex del hermano de Rocío Jurado ha reaparecido tras la preocupación generada entorno al padre de sus hijos, del que ha evitado hablar sin éxito, tal y como muestra el vídeo que en encabeza la noticia.