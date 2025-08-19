Primeras palabras de Amador Mohedano ante su preocupante estado: "Ya engordaré"

Amador Mohedano ha roto el silencio en medio de la gran preocupación que se ha generado en torno a su estado de salud, y es que el hermano de Rocío Jurado ha aparecido muy demacrado, luciendo una excesiva delgadez que ha hecho saltar todas las alarmas. Cabe destacar que Amador afrontaba estos últimos meses unos serios problemas de salud que le han llevado a permanecer ingresado durante varios días en el hospital de Jerez de la Frontera.

Allí, el ex de Rosa Benito se sometía a diversas pruebas. Una imagen que, desde TardeAR, definían como realmente impactante. Y es que el gran cambio físico que ha experimentado Amador se hace muy notable, aunque desde su entorno intentan mandar un mensaje de lo más tranquilizador y optimista. «Habría perdido cerca de los 14 kilos en estos meses», ha informado esta tarde el paparazzi Tino Torrubiano en TardeAR.

Amador Mohedano y su espectacular cambio físico. (Foto: Gtres y Redes sociales)

De hecho, el propio Amador Mohedano ha decidido romper su silencio en el programa. Con la voz algo tocada, ha explicado que «está más delgado, pero que engordará». «Ya no se preocupen, que estoy bien», afirmaba durante la llamada que ha mantenido con la redacción de Telecinco. Lo que resalta a simple vista, es que sus facciones están mucho más marcadas, igual que la clavícula y el cuello, según vemos en las últimas imágenes que publicaba Chayo Mohedano, –hija de Amador y Rosa Benito–, en un breve resumen de sus vacaciones y donde lanzaba un mensaje cargado de amor hacia su familia.

Amador Mohedano en ‘¡De viernes!’. (Foto: Mediaset)

Amador Mohedano aclara su estado de salud

De momento, parece que el hermano de «la más grande» sigue evolucionado de manera favorable y está bajo los cuidados de su familia. «Mi hija hace una foto y con toda su buena intención, la ha puesto en las redes sociales y por ahí viene el escándalo, pero yo estoy bien», ha aclarado contundente. «Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado», señalaba al respecto alegando que ya se encuentra bastante recuperado. Además, ha evidenciado las secuelas a las que debe hacer frente, como diversos problemas con la circulación.

Gloria Camila en el plató de ‘TardeAR’. (Foto: Gtres)

«Se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante…», contaba en Vamos a ver. «Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando», concluía tajante con intención de calmar los ánimos.

Por otra parte, su sobrina Gloria Camila también apuntaba a que en el hospital no pudo comer sólido, solo líquidos. De ahí que haya perdido tanto peso, aunque poco a poco va recuperando el apetito. Y es que si en algo coinciden todos los que quieren y rodean a Amador, es que ahora mismo necesita tiempo y mucho reposo para volver a ser el que era.