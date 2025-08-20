La complicidad entre Alcaraz y Raducanu que ha dejado buen sabor de boca tras la derrota

Derrota para Carlos Alcaraz y Emma Raducanu en el innovador partido de dobles mixto del US Open. La pareja formada por el tenista español y la británica cayó ante Jack Draper y Jessica Pegula. Sin embargo, a pesar de la derrota, Alcaraz y Raducano derrocharon complicidad en la pista, lo que ha disparado, aún más, los rumores de un posible romance entre ambos.

Durante todo el partido se pudo ver a Carlos Alcaraz y a Emma Raducanu compartiendo risas, miradas cómplices, gestos y confidencias. Una actitud cercana que no cambió pese a caer ante Draper y Pegula, que se han convertido en una de las parejas más exitosas de esta modalidad y que, además, partían como favoritos. La dupla Radalcaraz, (apodo que le ha dado la afición a esta unión entre Raducanu y Alcaraz), no ha podido hacer nada contra sus rivales, a pesar de sus esfuerzos. La derrota del murciano y la británica ha puesto punto final a esta colaboración -al menos por ahora-.

Carlos Alcaraz con Emma Raducanu. (Foto: Gtres)

A pesar de que los favoritos para los expertos -Draper y Regula- se llevaron la victoria, Raducanu y Alcaraz hicieron las delicias de la grada con un derroche de buena sintonía. En cada momento del partido quedó patente la complicidad entre ambos. El murciano, pendiente todo el rato de la británica, aconsejándola y comentándole algún detalle mientras ella no dejaba de sonreír. Incluso se les ha podido ver rozándose la mano en más de una ocasión.

El propio Carlos Alcaraz, recién llegado de Ohio tras ganar el Masters 1000 de Cincinnati, habló de cómo afrontaba este partido junto a Emma Raducanu: «Creo que será algo nuevo para mí, algo que me encanta, y me lo voy a pasar genial jugando allí con Emma. Va a ser duro contra Draper y Pegula. Intentaré disfrutarlo al máximo. Intentaré ver cómo va la cancha, las pelotas, todo. Lo consideraré una preparación muy importante y buena», dijo el tenista.

Carlos Alcaraz con Emma Raducanu. (Foto: Gtres)

No ganaron, pero ganas para una nueva colaboración sobre las pistas seguro que no les faltan. Solamente el futuro dirá si les volvemos a ver jugando o en alguna otra situación.

Carlos Alcaraz con Emma Raducanu. (Foto: Gtres)

Rumores de romance

Hace algunas semanas se dispararon los rumores que apuntaban a una posible relación entre el tenista murciano y la británica, pero fue Emma Raducanu la que aclaró que entre ambos solamente había una buena amistad. Durante la participación de Alcaraz en el torneo de Queens, Raducanu acudió a verle en varios partidos, lo que acrecentó las especulaciones, que llegaron a varios medios británicos. Ella misma dijo que le conocía desde hace años y que, por tanto, mantenían una buena amistad. Es más, fue Alcaraz el que invitó a Emma Raducanu a formar equipo para el partido de dobles mixtos en el US Open: «Carlos me envió un mensaje para invitarme a jugar. Me sorprendió mucho y me emocioné. Compartir la cancha con él será algo realmente especial», dijo ella.