La prensa inglesa ha destapado la que podría ser la nueva relación del verano. Desde que empezara a despuntar en el tenis, la vida personal de Carlos Alcaraz ha interesado a sus seguidores y a los que no son. Cuando su fama comenzaba a despegar, el de Murcia mantenía entonces una relación sentimental entonces aunque poco tiempo empezaron a sonar otros nombres en su vida. Entre ellos el de Ana Mena o Aitana, que sin dudar desmintieron la mayor y aseguraron que solo eran amigas del que dicen es el sucesor de Rafa Nadal en tierra batida.

Ahora, los medios de comunicación de Inglaterra apuntan que el número 2 del mundo podría mantener una relación sentimental con Emma Raducanu, la actual número 38 del ranking WTA nacida el 13 de noviembre de 2002 en Toronto, Canadá -aunque con tan solo dos años se mudó a Londres-. La prensa de esta país se ha hecho eco de unas imágenes que recientemente se han viralizado en redes sociales en las que aparece Raducanu junto al tenista español.

Dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, o eso dicen. Sin embargo, su conexión ya viene dada por su gran pasión: el tenis. Estos rumores se han alimentado aún más si cabe en los últimos días debido a que ambos serán pareja de mixtos en la próxima edición del US Open.

Emma Raducanu explains how Carlos Alcaraz asked her to be his US Open doubles partner 🤝 pic.twitter.com/gVHz8i6Xt0

«Of course I was going to say yes.» 🤩

Ante estas especulaciones de una posible relación sentimental entre ellos se ha pronunciado Raducanu que, con tan solo 18 años ganó en 2021 su segundo Gran Slam. Un recorrido cuanto menos breve en tierra batida ya que comenzó a jugar a este deporte con 5 años. «No, no estoy demasiado enterada, pero me alegra que internet se divierta y que estemos ofreciendo algo de entretenimiento para todos», ha dicho sobre los rumores de noviazgo con el de Murcia en una entrevista con Queen’s.

En el medio citado, la tenista profesional no ha evitado la pregunta. Es más, entre risas, ha querido desvelar desde cuando conoce a Alcaraz, con el que tiene mucha complicidad, tal y como demuestran los vídeos en los que aparecen juntos: «Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que ambos empezamos a conocernos mucho mejor en 2021. Cuando yo tuve esa pequeña racha en Wimbledon. Luego, durante todo el US Open, yo siempre intentaba unirme a él en la siguiente ronda porque jugaba el día anterior. Carlos me envió un mensaje para invitarme a jugar. Me sorprendió mucho y me emocioné. Por mí, le habría dicho que sí de inmediato, pero tenía que hacerlo formalmente. Compartir la cancha con él será algo realmente especial (refiriéndose al próximo US Open)».

Alcaraz & Raducanu asking each other the tough questions ahead of their U.S. Open mixed doubles debut

Carlos: “what would you pick if we win the coin toss?”

Emma: “I’d let you pick. I’m just gonna take his lead.”

Carlos: “All the pressure is on me” 😭

pic.twitter.com/ylOZa8BeSP

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2025