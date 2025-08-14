Pablo Iglesias ignora las críticas y reabre su nueva Taberna Garibaldi: fecha y plan de inauguración

El pasado 29 de junio fue el último día que la Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias, ubicada en la calle Ave María del barrio madrileño de Lavapiés, abrió sus puertas. Así lo comunicó el ex político en sus redes sociales, donde anunció que el negocio se mudaba a otro local y que en las próximas semanas iría dando más información. Y dicho y hecho así ha sido. El que fuera vicepresidente segundo del Gobierno de España ha publicado que será este viernes, 15 de agosto (coincidiendo con el festivo nacional de Asunción de la Virgen María) cuando se inaugurará el nuevo establecimiento.

«Ya es una realidad. Este viernes por la tarde abre la taberna Garibaldi en Lavapiés, en la calle Miguel Servet 23. Haremos una inauguración más en condiciones en septiembre, pero ya desde este viernes vais a poder conocer la nueva taberna Garibaldi. Es más grande y con más espacio para poder hacer más actividades culturales y para seguir creciendo, teniendo un espacio cultural nuestro y antifascista donde tomar una cerveza o lo que te apetezca con tu gente […] Muchísimas gracias a toda la gente que lo habéis hecho posible. La Garibaldi es vuestra», explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taberna Garibaldi (@taberna.garibaldi)

Añadía que esta nueva taberna estaba especialmente pensada para todos aquellos que saben escribir los siguientes hashtag #stopegenocidio, #gaza, #palestinalibre, dejando de nuevo claras las líneas políticas que quiere que sigan sus clientes. Por ahora, lo único que ha trascendido son algunas fotografías de la fachada de fuera, por lo que no se conoce cómo es la nueva decoración de la Taberna Garibaldi. Aun así, lo que sí que ha adelantado Iglesias es que disponen de terraza y que muy pronto también «habrá futbolín».

Nueva taberna Garibaldi. (Foto: RRSS)

Así, Pablo Iglesias ha ignorado todas las críticas que ha recibido por organizar una campaña de micromecenazgo para poder trasladar Garibaldi a un local más grande, pidiendo a todos sus seguidores ciertas aportaciones económicas para poder hacerlo posible. De hecho, según lo publicado, ha llegado a recaudar más de 148.400 euros con el objetivo de poder adquirir un establecimiento más amplio en el que se puedan acoger «iniciativas culturales más ambiciosas». Y es que cabe destacar que en abril de este mismo año, el local fue sancionado con una multa de 4.500 euros por exceso de aforo, algo que Almeida aseguró que pagaría. «Pablo Iglesias no está al margen de la ley. Pablo Iglesias tiene que cumplir las normas como todo hijo de vecino», sentenciaba el alcalde de la capital.

Es por ello por lo que los comentarios negativos en el post en el que anuncia la inauguración tampoco han tardado en llegar. «Es un centro en el que podrás irte a casa lleno de piojos», «Rata», «Ponerte a trabajar no lo contemplas, ¿no, Pablo?», «Unos añitos en política y a vivir del cuento y lo ganado», «Ojalá cierre el sábado», escribían algunos de los internautas.