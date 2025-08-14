Beyoncé cierra gira con un regalo de 3.000 euros para cada uno de sus bailarines

Beyoncé ya ha puesto fin a su impresionante gira Cowboy Carter, y no ha querido desaprovechar la ocasión para agradecer a sus bailarines por el gran trabajo que han hecho. De hecho, ha tirado la casa por la ventana con un regalazo no apto para todos los bolsillos: nada menos que una maleta de la marca Louis Vuitton, valorada en 3.000 euros y que iba acompañada por una nota de agradecimiento escrita a mano por la propia artista.

Concretamente, se trata del modelo Horizon 55; en tono gris sobre una lona negra y con el clásico logo de la marca estampado. Presente en diversos tamaños, Beyoncé se ha decantado por la de equipaje de mano, –muy cómoda y útil a la hora de viajar en avión,– y que completa con unos ribetes de piel de vaca. Un bonito detalle al que se suma una carta escrita por la propia cantante, donde expresa de primera mano su agradecimiento por el trabajo realizado.

La maleta de Louis Vuitton modelo Horizon 55. (Foto: Luis Vuitton)

«¡Felicitaciones por la finalización del Cowboy Carter Tour!», comienza la nota. «Gracias por todo vuestro esfuerzo y dedicación durante los últimos meses. Esperamos que disfrutéis de vuestro regalo y sabed que apreciamos enormemente todas vuestras contribuciones a esta gira y a su éxito», se dirige directamente a sus bailarines en nombre de todo el equipo.

En esta última gira, la icónica Queen B ha contado con nada menos que con 29 bailarines, entre los que se destaca una muy especial, –su propia hija, Blue Ivy, quien ha demostrado tener el mismo talento y dotes para la actuación que sus famosos padres–, por lo que no ha escatimado a la hora de premiarles por el arduo trabajo que han hecho estos meses. En total, la diva habría desembolsado unos 87.000 euros, aunque también lleva tiempo colaborando con Louis Vuitton.

De hecho, Pharrel Williams, –director creativo de la línea–, creaba atuendos a juego y personalizados tanto para Beyoncé, como para su hija y el resto del equipo. Entre ellos, podemos destacar un espectacular body grabado a mano con cristales, o diversos atuendos inspirados en la temática cowboy que da nombre a la gira. La relación entre la marca y la diva es tan estrecha, que ella se convertía en la primera afortunada en poder lucir el bolso modelo Speedy –valorado en más de 2.000 euros–, y que Williams le regalaba personalmente.

Beyoncé durante uno de sus conciertos. (Foto: Gtres)

De lo que no cabe duda, es de que Cowboy Carter no le ha traído más que alegrías a la esposa de Jay Z, y es que nada más lanzar su disco, se convertía en la primera artista negra en ganar un premio Grammy a mejor álbum country, además del de mejor álbum del año. Y no es para menos, ya que Beyoncé ha demostrado ser una mujer hecha a si misma y que ya encabeza la lista Forbes como una de las mujeres más poderosas y ricas de Estados Unidos, con un patrimonio estimado de más de 665 millones de euros.