José Coronado cumple 68: un infarto, dos hijos y varios romances inesperados

José Coronado cumple 68 años en uno de los mejores momentos de su vida, y es que además de ser considerado uno de los grandes galanes del cine español, también atraviesa una maravillosa etapa personal junto a la actriz Irene López, a la que conocía durante el rodaje de la serie Entrevías. Además, Coronado también es el orgulloso padre de dos hijos: Nicolás, fruto de su relación con Paola Dominguín; y Candela, fruto del romance con Mónica Molina. Pese a ello, y antes de sentar cabeza, también tuvo algunas parejas bastante mediáticas como Eugenia Martínez de Irujo e incluso la mismísima Isabel Pantoja.

José Coronado posando. (Foto: Gtres)

Hace casi una década, el inesperado idilio entre la hija de la duquesa de Alba y el reconocido actor pasaba a ocupar todos los titulares. Todo, gracias a unas imágenes que publicaba en exclusiva la revista ¡Hola!: «Estoy feliz. ¡Que viva el amor siempre! Lo que tenga que ser, será; yo ya soy un privilegiado de la vida», comentaba al respecto Coronado. Un flechazo que nacía después de que unos amigos les presentasen, y que se alargaba durante apenas 3 meses. ¿El principal motivo de la ruptura? La gran presión mediática a la que se vieron sometidos.

Eugenia Martínez de Irujo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Del mismo modo, el nombre del actor siempre se ha ligado con el de Isabel Pantoja, con la que coincidía durante el rodaje de la película Yo soy esa, de 1990. Y a pesar de que Coronado jamás llegó a pronunciarse públicamente sobre el tema, sí que lo hizo Paola Dominguín, la madre de su hijo Nicolás.

«Me dijo: Estoy enamorado de Isabel. Y le respondí: Pues disfruta y adiós muy buenas». Lo que ella describe como un auténtico dramón. «Yo estaba enamorada de él, pero lo acepté… Si estás enamorado, a disfrutarlo», alegaba sobre el motivo que le llevó a dar por terminada su relación.

Isabel Pantoja durante un concierto. (Foto: Gtres)

Al margen de su vida persona, Coronado puede presumir de haber protagonizado más de 100 películas y series, además de haber ganado dos Premios Goya. Sin embargo, y pese a los baches de salud a los que se ha enfrentado, no parece que tenga intención de retirarse. Aunque, eso sí, busca trabajar en proyectos que le mejoren como actor y que le permitan también pasar más tiempo con sus hijos.

De hecho, actualmente triunfa en Netflix con un impactante thriller en el que busca venganza. «Yo no soñaba con ser actor, así que todo esto es como un regalo», confiesa en una reciente entrevista concedida a Lecturas. «De los errores que he cometido no me arrepiento nunca, porque mis trabajos malos me han enseñado a buscarme la vida».

José Coronado en el photocall de la 11º edición de los Premios Feroz en Madrid. (Foto: Gtres)

Y más después de haber estado al borde la muerte hasta en dos ocasiones. La primera, en su juventud, cuando casi pierde la vida al lanzarse en paracaídas. «Dije que quería abrir yo el paracaídas, y hubo un demente que me dejó tirarme. Cuando lo hice, no se abría. Tuve un minuto y pico en caída libre y acabé abriendo el de seguridad. Tres o cuatro segundos más de caída, y no estaría aquí». Posteriormente, en 2017 el actor sufría un infarto, que requería de una intervención urgente.