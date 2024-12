Todo lo que no sabes sobre Candela Coronado, la desconocida hija de José Coronado y Mónica Molina

Candela Coronado acaba de celebrar su cumpleaños. Ha superado la mayoría de edad y lo cierto es que su trayectoria personal puede definirse con un único adjetivo: prudencia. A diferencia de su hermano Nicolás, la joven ha optado por el anonimato. Eso sí, nadie olvida que sus padres son dos de los artistas más importantes de nuestro país. José Coronado está de plena actualidad gracias a Entrevías, la última serie que ha protagonizado en Telecinco. Esta producción ha recibido varios premios y ha hecho que todo lo relacionado con el actor se convierta en noticia.

La madre de Candela es Mónica Molina, una cantante que triunfó en España a base de esfuerzo, talento, dedicación y constancia. Mónica tiene 56 años y pertenece a una saga artística muy conocida, pero también es bastante discreta y evita dar declaraciones sobre su vida personal. Su relación con Coronado despertó el interés de la crónica del corazón, aunque todavía hay muchas preguntas sin respuesta.

José Coronado besando a su hija Candela. (Foto: Gtres)

Candela es fruto de la historia de amor que José mantuvo con Mónica. El romance empezó de forma casual en 2001, cuando coincidieron en el desfile del diseñador Roberto Torreta, el actual suegro de Marta Ortega. La prensa les pilló y no pudieron negarlo, pero al cabo de unos meses decidieron poner punto y final a este noviazgo.

¿Cómo es Candela Coronado?

José Coronado y Mónica Molina se dieron una segunda oportunidad. Gracias a esta nueva aventura sentimental nació Candela, una joven que no está interesada en llamar la atención de la prensa. Durante un tiempo vivió con su madre, pero con el actor también disfruta de una relación estrecha. Tanto es así que en un momento determinado se mudó con él.

Candela Coronado posando. (Foto: Instagram)

José siempre ha hablado de sus hijos con mucho orgullo, aunque evita pronunciarse porque quiere que los medios únicamente se hagan eco de cuestiones profesionales.

Durante una entrevista con El País, Coronado aseguró que nunca había hecho distinciones entre Candela y Nicolás. Son iguales y consecuentemente les ha educado de la misma forma. «Hijo o hija, debes aportar la misma libertad a uno que al otro. Lo que me parecía bien para mi hijo. Me tiene que parecer igual de bien para ella. Es lo justo», declaró al respecto. Según contó, jamás ha tenido la necesidad de castigar porque cree que la clave de todo es el diálogo.

José Coronado posando. (Foto: Gtres)

«No sé ser jefe, no sé castigar. Ya no tengo edad, ni voy a aprender. Lo mío es llegar a pactos», comentó el protagonista de Entrevías. Con todo esto, Candela Coronado se ha convertido en una joven responsable y su recorrido personal está marcado por el respeto.

¿A qué se dedica la hija de Coronado?

José Coronado ha dejado claro lo que quiere para su hija: un futuro que esté protagonizado por la esperanza. Para ello es esencial la formación, el estudio y la práctica, por eso quiere que estudie lo que a ella le guste, sin sentirse condicionada.

«Tiene que estudiar, hacer una carrera. Lo único que quiero es que sea feliz. Yo no tenía genes de ningún tipo. Mi padre era ingeniero y mi madre, ama de casa. No había nadie cercano que fuera actor», dijo en una ocasión en Telecinco. De momento se sabe que Candela es una gran amante de los animales, así lo demuestran las pocas fotografías que hay de ella en Instagram.