Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio: "Empiezo a creerme que José María y yo somos menos"

Carmen Borrego y Alejandra Rubio están nuevamente en pie de guerra, y es que la hija de Terelu Campos ha dicho basta y se ha cansado de que todos consideren que ella es la mala de la película. A su parecer, José María Almoguera se estaría victimizando, por lo que no piensa tolerar más reproches. Y es que ella insiste en que la relación que mantiene con su primo es mínima. «Nadie me tiene que suplicar nada, y se está haciendo una bola enorme», se ha lamentado. Mientras que, por otro lado, Borrego ha intentado mediar entre ambos, lo que tampoco ha sido del agrado de la hija de Terelu Campos.

«Yo cobro el dinero por mi trabajo, no por exclusivas», sentenciaba contundente la joven. Un verdadero zasca hacia su tía, quien hace poco aparecía en la portada de la revista Lecturas. Algo ante lo que Carmen no se ha quedado callada, sino que ha procedido a responderle desde el plató de Vamos a ver.

Captura de Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

El clan de las Campos, ante una nueva guerra familiar

«Yo hablo de lo que siento y de lo que vivo. Yo fuera de un plató no tengo ningún problema con Alejandra, si queréis me lo invento», ha argumentado frente a sus compañeros. La televisiva insiste en que dentro de la familia no hay ningún problema, aunque todo es cuestión de tiempo. Sobre todo, si alguien llega a enfadarse de verdad.

«Si yo llamo ahora mismo a Alejandra para cualquier cosa, Alejandra me va a coger el teléfono. Si mi hermana organiza una comida en su casa y está Alejandra, yo iré sin ningún tipo de problema e igual Alejandra. A eso me refiero con que no existe ningún problema fuera», ha detallado respecto a la supuesta crisis que atraviesan las Campos.

Jose María Almoguera y Alejandra Rubio. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Carmen Borrego asegura que respeta los sentimientos de su sobrina, «pero no los comparte». «No es cuestión de ser bruja o no ser bruja, es cuestión de ser más prudente», apunta. Además, no ha dudado a la hora de salir en defensa de José María, –con quien las cosas ya parecen haber vuelto a su cauce tras mucho tiempo enfrentados–, una vez más.

Alejandra Rubio en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

«Creo que lo único que ha dicho es que le gustaría tener una relación con su prima y conocer a su hijo», ha comentado sobre este nuevo frente familiar. Hace semanas, Almoguera hacía un firme llamamiento a Alejandra para poder conocer por fin al pequeño Carlo, que ya tiene 8 meses. Sin embaego, a fecha de hoy ese acercamiento todavía no se ha producido.

«Empiezo a creerme que José María y yo somos menos», ha sentenciado dolida Borrego respecto a la actitud fría y distante que mantiene Alejandra. «Pero mi hijo y yo no nos consideramos ni menos ni más en la familia», ha concluido al respecto. Y es que no entiende por qué la joven no termina de fiarse de su primo. «No tiene motivos para decir que no se fía de José porque yo no he visto nunca a José ir contra su prima, ni hablando de la vida de su prima o de su pareja e hijo», ha argumentado tajante.