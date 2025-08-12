Ni tinte ni mechas: soy peluquera y este es el truco fácil para disimular tus canas sin gastar mucho dinero

El truco fácil para disimular tus canas sin gastar mucho dinero te ahorrara visitas a la peluquería y tinte, no tendrás que hacer el mantenimiento de las mechas. Una de las técnicas casi ancestrales para acabar con las canas, es antigua y costosa. En cierta manera se convierte en la única forma para determinadas mujeres de acabar de una vez por todas con estos pelos blancos que acaban sumando años.

No es fácil ni cubrir las canas, ni dejárselas, en ambos casos pasaremos por un periodo de transición para el que debemos tener en consideración en estos próximos días. Es hora de dejar salir una serie de miedos sobre las canas, empezando sobre el dinero que nos cuesta acabar con ellas. Al final puede ser mucho más sencillo de lo que parece eliminarlas. En especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que nos acompañará en numerosas ocasiones y que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Llega un momento de dejar salir una serie de cambios que pueden ser esenciales, una peluquera nos explica este truco fácil.

Ni mechas ni tinte

No es necesario usar un tinte que acabe por completo con nuestro color natural. A veces es complicado encontrar el mismo tono o con el paso de los lavados nos da un tono diferente. Algo que debemos tener en cuenta cuando nos empezamos a teñir el cabello por primera vez.

Es importante estar pendientes de algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días y que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Son tiempos de ahorrar al máximo, sin perder de vista lo que necesitamos más que nunca tener nuestra melena en plena forma.

Una melena bonita requiere de unos cuidados, disimular las canas con mechas es algo que hemos visto hacer en numerosas ocasiones, aunque en realidad no siempre acaba siendo lo que necesitamos. Al final lo que necesitamos es un mantenimiento que puede acabar siendo esencial.

Las mechas no son el único sistema para disimular las canas, hay otro sistema que puede acabar siendo igual de efectivo. En especial en estos días en los que acabaremos obteniendo un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no conocíamos. Una peluquera nos revela el secreto low cost para acabar con las canas.

Podrás disimular tus canas sin gastar mucho dinero

No tendrás que gastar mucho dinero sino simplemente hacerte un corte que permite esconderlas. El flequillo es la herramienta infalible para quitarte años, no sólo te dará un aspecto más juvenil, sino que acabará de una vez por todas con este sistema que puede ser clave.

Los expertos de Druni nos dan una lista de consejos que acabarán de una vez por todas con las canas, de tal forma que nos servirá para quitarnos años de encima, sin gastar dinero. Estas técnicas son las que usan las expertas y famosas para no salir de casa luciendo canas, funcionan y son fáciles de aplicar:

Recogidos o moños bajos. Peinados como moños bajos o recogidos pueden reunir el cabello y hacer que las canas no sean tan visibles. También puedes jugar con la forma y textura del recogido para crear un estilo que favorezca la mezcla de colores.

Trenzas y peinados entrelazados. Las trenzas y peinados entrelazados pueden ayudar a mezclar las canas con el resto del pelo. Al enredar el cabello, se crea un efecto visual que disimula las canas al distribuir el color de manera más uniforme.

Flequillo o cortes estratégicos. Un flequillo bien colocado o un corte de pelo estratégico puede ayudar a ocultar las canas en la línea del cabello o en áreas específicas. Consulta con tu estilista para encontrar un corte que favorezca la mezcla de colores.

Peinados con volumen. Los peinados con volumen, como el cabello ondulado o con rizos suaves, pueden ayudar a desviar la atención de las canas. El volumen creado puede hacer que las canas no sean tan evidentes al agregar textura a la melena.

Accesorios para el cabello. El uso de accesorios, como diademas, pañuelos, turbantes o sombreros, puede ser una forma elegante de disimular canas sin tinte de una manera temporal y agregar estilo a tu look diario.

Un buen corte de pelo, en concreto el flequillo, puede ser una herramienta básica para quitarnos años. El Pixie también es uno de los cortes de moda que permite lucirlas, pero también acabar con ellas. Es un sistema que debemos tener en consideración y que seguro que nos traerá más de una sorpresa inesperada. Es hora de apostar claramente por este sistema que permite quitarnos años sin gastar ni un euro, justo lo que queremos en estos días.